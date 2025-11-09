Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου shutdown της κυβέρνησης, υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018, διαπιστώθηκε ότι έως και 10% του προσωπικού της TSA επέλεξε να μείνει στο σπίτι αντί να εργαστεί δωρεάν.

Περισσότερες από 1.400 πτήσεις προς, από ή εντός των ΗΠΑ ακυρώθηκαν το Σάββατο, αφού οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώθηκαν αυτή την εβδομάδα να μειώσουν την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το BBC, σχεδόν 6.000 πτήσεις καθυστέρησαν την Παρασκευή, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα μειώσει τα αεροπορικά ταξίδια έως και 10% σε 40 από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται άμισθοι κατά τη διάρκεια του shutdown, αναφέρουν κόπωση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί παραμένουν διχασμένοι σχετικά με το πώς να τερματιστεί το αδιέξοδο στο Κογκρέσο καθώς το lockdown, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, συνεχίζεται.

Το Σάββατο σηματοδότησε την 39η ημέρα του μεγαλύτερου lockdown στην ιστορία, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε ένα ψήφισμα χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Γερουσιαστές βρίσκονται στην Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο για διακομματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του shutdown, το οποίο αρχίζει να γίνεται αισθητό σε όλο και περισσότερους Αμερικανούς εν μέσω περικοπών στις πληρωμές επισιτιστικής βοήθειας και των προβλημάτων στις πτήσεις.

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, η American Airlines προέτρεψε «τους ηγέτες στην Ουάσινγκτον να καταλήξουν σε άμεση λύση για τον τερματισμό του shutdown».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι του Νιου Τζέρσεϊ αντιμετώπιζε μερικούς από τους μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο καθυστέρησαν κατά μέσο όρο περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο καθυστέρησαν κατά μέσο όρο 1,5 ώρα, σύμφωνα με την FAA.

Τα αεροδρόμια με τις περισσότερες ακυρωμένες πτήσεις το Σάββατο, τόσο προς όσο και από την τοποθεσία, ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρλοτ/Ντάγκλας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σικάγο Ο'Χέαρ, σύμφωνα με το FlightAware.

Οι αναχωρήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον Ατλάντα και το Λα Γκουάρντια καθυστέρησαν κατά σχεδόν τρεις ώρες, πάνω από 2,5 ώρες και περίπου μία ώρα, αντίστοιχα, ανέφερε η FAA μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Καθώς πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών στις 27 Νοεμβρίου, είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους στις ΗΠΑ.

Και οι πτήσεις θα συνεχίσουν να ακυρώνονται

Ισχύουν επίσης περιορισμοί στα ιδιωτικά τζετ, δήλωσε ο Υπουργός Ντάφι σε μια ανάρτηση του Σαββάτου στο X.

«Έχουμε μειώσει τον όγκο τους σε αεροδρόμια υψηλής κίνησης — αντίθετα, τα ιδιωτικά τζετ χρησιμοποιούν μικρότερα αεροδρόμια ή αεροδρόμια, ώστε οι πολυάσχολοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να επικεντρωθούν στην εμπορική αεροπορία», έγραψε ο Ντάφι. «Αυτό είναι δίκαιο».

Και τα πράγματα πιθανότατα θα χειροτερέψουν τις επόμενες ημέρες καθώς η FAA αυξάνει το ποσοστό των ακυρωμένων πτήσεων.

Την Πέμπτη, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι μειώσεις πτήσεων θα είναι σταδιακές, ξεκινώντας από το 4% των πτήσεων την Παρασκευή πριν αυξηθούν στο 6% έως τις 11 Νοεμβρίου, στο 8% έως τις 13 Νοεμβρίου και στο πλήρες 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Η FAA δήλωσε ότι οι περικοπές ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση της ασφάλειας, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν υπερφορτωθεί κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ως βασικοί εργαζόμενοι, οι ελεγκτές υποχρεούνται να συνεχίσουν να εργάζονται άμισθοι και, ως εκ τούτου, πολλοί έχουν δηλώσει άρρωστοι ή έχουν αναλάβει δεύτερες δουλειές για να καλύψουν τα απαραίτητα, λένε τα συνδικάτα.

Οι ελεγκτές είναι μόνο μερικοί από τους 1,4 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που είτε εργάζονταν άμισθοι είτε είχαν αναγκαστεί να εργαστούν κατά τη διάρκεια του shutdown.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τα αεροπορικά ταξίδια είναι ότι οι περισσότεροι από τους 64.000 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) δεν πληρώνονται επίσης όσο διαρκεί το shutdown.