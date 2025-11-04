Ο 46ος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπηρέτησε στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τζορτζ Μπους για δύο θητείες

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, ο πιο ισχυρός αντιπρόεδρος της Αμερικής (επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου), αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» και «εγκέφαλος» του πολέμου εναντίον στο Ιράκ, βασιζόμενος σε λανθασμένες πληροφορίες.

«Η επί 61 χρόνια αγαπημένη του σύζυγος, Λιν, οι κόρες του, Λιζ και Μαίρη, και άλλα μέλη της οικογένειάς του ήταν μαζί του όταν "έφυγε" από τη ζωή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της οικογένεια του Ντικ Τσέινι, υπογραμμίζοντας ότι ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές που σχετίζονται με πνευμονία όπως και καρδιαγγειακές παθήσεις.

«Ο Ντικ Τσέινι ήταν ένας σπουδαίος και καλός άνθρωπος που δίδαξε στα παιδιά και τα εγγόνια του να αγαπούν τη χώρα μας και να ζουν ζωές με θάρρος, τιμή, αγάπη και καλοσύνη», ανέφερε η οικογένεια και πρόσθεσε: «Είμαστε απερίγραπτα ευγνώμονες για όλα όσα έκανε ο Ντικ Τσένι για τη χώρα μας. Και είμαστε ευλογημένοι απερίγραπτα που τον αγαπήσαμε και αγαπηθήκαμε από αυτόν».

Ο 46ος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ωστόσο, ο Τσένι, που παρέμεινε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και ως τη «μεγαλύτερη απειλή» που αντιμετώπισε ποτέ η δημοκρατία.

Ο Τσέινι υπέφερε από καρδιαγγειακή νόσο το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του, επιζώντας από μια σειρά καρδιακών προσβολών. Το 2021 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως «δώρο της ίδιας της ζωής».

