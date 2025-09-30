Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο την Τρίτη στη Χαμάς να απαντήσει για το σχέδιο εντός «τριών ή τεσσάρων ημερών».

Την ελπίδα ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ. εξέφρασε ο πάπας Λέων.

«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

Πρόσθεσε ακόμα πως είναι «σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων».

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο την Τρίτη στη Χαμάς να απαντήσει για το σχέδιο εντός «τριών ή τεσσάρων ημερών». Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες αποδέχτηκαν την πρόταση και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

«Η Χαμάς ή θα το αποδεχθεί ή όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος» είπε ο Τραμπ. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Την Τετάρτη η απάντηση της Χαμάς

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν προς την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντησή τους στους Αιγύπτιους και Καταρινούς μεσολαβητές την Τετάρτη, δήλωσε στο CBS News την Τρίτη μια πηγή κοντά στη διαδικασία.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Τραμπ μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, είναι μια πρόταση 20 σημείων η οποία, εάν συμφωνηθεί, θα προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, την αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την τελική μεταφορά του ελέγχου της περιοχής σε μια προσωρινή διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπό την επίβλεψη ενός διεθνούς «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του Τραμπ.

Το σχέδιο αναφέρει ότι «εντός 72 ωρών από την δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Ο Νετανιάχου αποδέχθηκε δημόσια τη συμφωνία Τραμπ τη Δευτέρα. Μιλώντας τη Δευτέρα μετά την εμφάνισή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου υπέδειξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν «στα περισσότερα μέρη της Λωρίδας» τουλάχιστον μέχρι να επιστραφούν όλοι οι όμηροι. Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών δήλωσε στο CBS News ότι ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρείχαν στους εκπροσώπους της Χαμάς ένα αντίγραφο της πρότασης.

Ωστόσο, πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης. «Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε.