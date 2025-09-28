Η επίθεση στόχευσε την πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς και τις περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Νικολάιφ, Τσερνιχόφ και Οδησσό.

Η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το skynews, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1972198116045488371}

Οι αξιωματούχοι έχουν αναθεωρήσει τον αριθμό των τραυματιών από 40 σε τουλάχιστον 70 σε όλη τη χώρα.

{https://x.com/olex_scherba/status/1972290521830957360}

Υπό τις απειλές Ζελένσκι

Το Κρεμλίνο απάντησε στην προειδοποίηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, σε περίπτωση που δε σταματήσουν τον πόλεμο».

Μιλώντας στο Axios νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι ενώ η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες», η επίθεση στα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, ήταν μια πιθανότητα.

Απαντώντας σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις προφανείς απειλές, λέγοντας ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και ότι η διαπραγματευτική της θέση επιδεινώνεται.

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, οι οποίοι τώρα ενεργούν ως οι συντηρητές, ότι είναι ένας τόσο γενναίος στρατιώτης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. «Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο».

Πρόσθεσε: «Με κάθε μέρα που περνά, η κατάσταση για την Ουκρανία επιδεινώνεται αδυσώπητα. Και κάθε μέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αδυσώπητα».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα της επικράτειάς της τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης DeepState.

Χθες, σε σχετική ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφερόμενος στη Ρωσία, τόνισε ότι ο Πούτιν «δοκιμάζει τους Ευρωπαίους».

«Η Ρωσία δοκιμάζει την ικανότητά της να αμύνεται και προσπαθεί να επηρεάσει τις κοινωνίες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αρχίζουν να αναρωτιούνται: «Αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, γιατί να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία; 92 drones κατευθύνονταν προς την Πολωνία. Τα αναχαιτίσαμε πάνω από το ουκρανικό έδαφος, 19 έφτασαν στον εναέριο χώρο τους. Παρόλα αυτά, βλέπουμε την κατεύθυνση, ας πούμε τη χορογραφία αυτής της πτήσης. Η Ιταλία μπορεί να είναι η επόμενη. Βλέπετε τη Νορβηγία, τη Δανία. Υπάρχουν σήματα από τη Σουηδία. Υπάρχουν Ρουμάνοι, Πολωνοί, οι χώρες της Βαλτικής. Ο Πούτιν δοκιμάζει τι έχουν οι Ευρωπαίοι».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1971994094181269831}

Το μήνυμα Λαβρόφ για αντίποινα

Η επίθεση έρχεται μετά την προειδοποίηση του Σεργκέι Λαβρόφ προς το ΝΑΤΟ και τις χώρες της ΕΕ για «επιθετικότητα» προς τη Ρωσία.

Η τεράστια αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα ήταν «ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ομιλία του Σεργκέι Λαβρόφ χθες το βράδυ ήρθε εν μέσω ισχυρισμών κατά της Ρωσίας από γειτονικές χώρες που την κατηγορούν ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Μια αποστολή αεράμυνας του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα πάνω από την Πολωνία σε απάντηση σε «πρωτοφανείς» ρωσικές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη χώρα.

Η Ρουμανία και η Λετονία ανέφεραν επίσης ότι μεμονωμένα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο τους αυτόν τον μήνα, ενώ η Εσθονία ισχυρίστηκε ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν στον εναέριο χώρο της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Λαβρόφ δήλωσε ότι η χώρα του δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ, αλλά προειδοποίησε για μια «αποφασιστική απάντηση» εάν οποιαδήποτε «επιθετικότητα» στρεφόταν προς τη Μόσχα.

Στην αρχή της εβδομάδας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ΟΗΕ ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίψουν ρωσικά αεροπλάνα στον εναέριο χώρο τους.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι όποιος καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη θα «το μετανιώσει σοβαρά».

Τώρα, ενδεχομένως να αυξήσει τις εντάσεις, η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο κοντά σε δύο από τις νοτιοανατολικές πόλεις της, το Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ, καθώς η πολεμική αεροπορία της απογείωσε αεροσκάφη σε απάντηση στην επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4fb6ysoiih?integrationId=40599y14juihe6ly}