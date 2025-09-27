Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια νέα πόλη, το Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Πριν λίγες ημέρες, ο Τραμπ υπεγραψε διάταγμα που χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση», στο πλαίσιο των ενεργειών της κυβέρνησης που στοχεύουν αριστερές ομάδες και οργανώσεις μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Δείτε την ανάρτηση:

«Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem, δίνω εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Pete Hegseth, να διαθέσει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, και όλων των εγκαταστάσεων της ICE που δέχονται επίθεση από την Antifa και άλλους εγχώριους τρομοκράτες. Εξουσιοδοτώ επίσης τη χρήση πλήρους δύναμης, εάν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

