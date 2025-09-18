Τουλάχιστον 476 ξεχωριστές διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε όλη τη Γαλλία με τον κόσμο να φωνάξει συνθήματα κατά της λιτότητας και της κυβέρνησης Μακρόν.

Χιλιάδες πολίτες στη Γαλλία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους των πόλεων από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία, τη Νίκαια και τη Λυών για να διαμαρτυρηθούν κατά της λιτότητας.

Στο Παρίσι, περίπου 100 διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο υπουργείο Οικονομικών και να ανάψουν καπνογόνα ενώ κινούνταν προς την πλατεία της Βαστίλης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια διαδήλωση της ημέρας αργότερα σήμερα, ανέφερε η Le Monde. Αυτή την ώρα υπάρχουν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Παρίσι, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, αναφέρει η Le Figaro.

Υπολογίζεται ότι ο όγκος των διαδηλωτών σε όλη τη χώρα ενδέχεται να ξεπεράσει τους 800.000.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 140 άτομα, ανάμεσά τους 15 στο Παρίσι, και 32 παραμένουν υπό κράτηση, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία που ανέφεραν τα γαλλικά Μέσα. Αυτή την ώρα σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον 476 ξεχωριστές διαδηλώσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=d0q89PuCiBg}

{https://twitter.com/Yass_Smith/status/1968664499600200158}

Περίπου 15.000 άτομα συμμετείχαν σε διαδήλωση στη Μασσαλία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με σημαντικά υψηλότερους αριθμούς να αναφέρουν οι διοργανωτές, ανέφερε η Le Figaro.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων υπήρξαν αναφορές για συγκρούσεις στη Νάντη, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, και στη Λυών, όπου τα γαλλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες.

Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων απεργούν στη Γαλλία ενώ ακόμα και μαθητές απέκλεισαν σήμερα τα σχολεία τους στη Γαλλία.

{https://twitter.com/TmsCrypto10/status/1968663402328338492}

{https://twitter.com/ferozwala/status/1968654281382445469}

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί μια μεταρρύθμιση που θα έκανε τους εργαζομένους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

{https://twitter.com/sputnik_africa/status/1968655242737647805}

{https://www.youtube.com/watch?v=eHiy0AAVbBI}

{https://twitter.com/thepagetody/status/1968647963757949293}

Φωτογραφίες: Associated Press/EPA