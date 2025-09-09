Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Το μετέωρο βήμα του Μακρόν και το στοίχημα της Αριστεράς: «Μπλοκάρετε τα πάντα» απαντούν οι πολίτες

Το μετέωρο βήμα του Μακρόν και το στοίχημα της Αριστεράς: «Μπλοκάρετε τα πάντα» απαντούν οι πολίτες Φωτογραφία: AP Photo/Michel Euler
Την ώρα που η πτώση Μπαϊρού αφήνει για ακόμη μια φορά την Γαλλία ακυβέρνητη εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, οι Γάλλοι πολίτες απαιτούν αλλαγή με το σύνθημα «μπλοκάρετε τα πάντα»: Το τζογάρισμα Μακρόν και η ευκαιρία της αριστεράς.

Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε ένα μεγάλο ρίσκο τον Ιούνιο του 2024.

Αντιμέτωπος με μια βαριά ήττα του κόμματός του στις Ευρωεκλογές προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσει «μια καθαρή πλειοψηφία».

Ο Μακρόν έπαιξε κι έχασε - και το αποτέλεσμα ήταν μια διχασμένη Βουλή, απρόθυμη να χαρίσει σε οποιονδήποτε πρωθυπουργό την απαραίτητη υποστήριξη για την ψήφιση προϋπολογισμού.

Ο Γάλλος πρόεδρος διόρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον Μισέλ Μπαρνιέ. Μέσα σε τρεις μήνες, ο άνδρας που διαπραγματεύτηκε το Brexit για την ΕΕ αποχώρησε - καταγράφοντας τη συντομότερη πρωθυπουργική θητεία από την έναρξη της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού τον ακολούθησε, μόλις εννέα μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο.

Ακροδεξιά και αριστερά ζητούν για ακόμη μια φορά πρόωρες προεδρικές εκλογές, με τον Μακρόν να μην πτοείται: όπως ξεκαθαρίζει, δεν θα αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί η θητεία του το 2027.

Αντ’ αυτού, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο να διορίσει πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια, που θα αντιμετωπίσει την ίδια αδιάλλακτη αντιπολίτευση, ή να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές και να ρισκάρει για μια ακόμη πιο εχθρική Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κάτι τέτοιο θα ωφελούσε την ακροδεξιά, χωρίς όμως να της εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία.

AP22102643629342_e395a.jpg

Το χρονικό της απονομιμοποίησης του Εμανουέλ Μακρόν

Η κρίση που πυροδοτήθηκε από την πτώση του πρωθυπουργού Μπαϊρού τη Δευτέρα δεν είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει η χώρα.

Όπως σημειώνει στη Le Monde η Françoise Fressoz, από την αρχή της πρώτης θητείας Μακρόν, η Γαλλία έχει βιώσει μια σειρά κοινωνικών και πολιτικών σοκ που έχουν υπονομεύσει τη δεσπόζουσα θέση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, αναταράσσοντας τη λειτουργία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας – αν και χωρίς να οδηγήσουν σε συνταγματική κρίση.

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2018-2019 δεν απέτρεψε την επανεκλογή του εν ενεργεία προέδρου τρία χρόνια αργότερα. Ωστόσο, συνέβαλε στη φθορά της νομιμοποίησής του, αναδεικνύοντας τη ρήξη με τμήματα των εργατικών και μεσαίων τάξεων, που βρέθηκαν αντιμέτωπα με το αυξανόμενο κόστος ζωής και το μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα.

Ως αυθόρμητη αντίδραση στην αύξηση του φόρου άνθρακα που θα ανέβαζε τις τιμές των καυσίμων, η εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων αποκάλυψε το μέγεθος του χάσματος μεταξύ πολιτών και ηγεσίας, αναδεικνύοντας το δραματικό έλλειμμα εκπροσώπησης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον χειμώνα του 2023, οι πολίτες συσπειρώθηκαν ξανά, αυτή την φορά κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η συντονισμένη δράση των συνδικάτων αποκάλυψαν την απομόνωση του προέδρου, που - έχοντας παρουσιάσει το σχέδιό του κατά την προεκλογική του εκστρατεία - θεώρησε πως είχε λάβει την εντολή για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση.

Σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο (και) αυτή η διαμάχη είχε σημαντικές επιπτώσεις: Έγιναν φανερές στις κάλπες του 2024, καθώς όχι μόνο δεν προέκυψε πλειοψηφία, αλλά εντάθηκε η βαθιά δυσαρέσκεια πολλών ψηφοφόρων που ένιωσαν ότι τους έκλεψαν μέσα από τα χέρια τη νίκη. Αυτό ίσχυε τόσο για τους ψηφοφόρους της αριστεράς όσο και για όσους στήριζαν την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN).

Από τότε, η Γαλλία, αδυνατώντας να καταλήξει σε συμβιβασμούς, βρίσκεται σε μια δίνη χωρίς προοπτικές για το μέλλον, σημαδεμένη από την πτώση δύο κυβερνήσεων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

541352053_122210721224094805_5150704562135239630_n_bce5d.jpg

«Μπλοκάρετε τα πάντα»: Η γαλλική αριστερά είναι εδώ

Το αίτημα για αλλαγή εκφράζεται επί του παρόντος μέσα από το κίνημα «Μπλοκάρετε τα πάντα», που καλεί σε κινητοποιήσεις στις 10 και τις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των γαλλικών Αρχών, οι αυριανές διαδηλώσεις θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν έως και 100.000 συμμετέχοντες, με τον αστυνομικό διευθυντή του Παρισιού, Λοράν Νουνιέ, να δηλώνει στο BFM TV ότι 80.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα, καθώς οι αρχές φοβούνται προσπάθειες αποκλεισμού ορισμένων βασικών δρόμων και σιδηροδρομικών σταθμών, αλλά και πιθανές βίαιες ενέργειες.

«Τώρα που η αλλαγή του πρωθυπουργού είναι τετελεσμένο γεγονός, πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτόν που βρίσκεται πιο ψηλά… αυτό είναι ένα μήνυμα για τον [Εμανουέλ] Μακρόν», δήλωσε ο 61χρονος διαδηλωτής Αλαίν Πετί.

Αν και η κλίμακα της κινητοποίησης παραμένει αβέβαιη, ο πολιτικός της προσανατολισμός δεν αμφισβητείται πλέον: το «Μπλοκάρετε τα Πάντα», που δεν είχε πολιτική ταυτότητα στην πρώτη του φάση, έχει σε μεγάλο βαθμό περάσει υπό την καθοδήγηση της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise, LFI) και το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA) ηγούνται των γενικών συνελεύσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες εντόπισαν επίσης συνδικαλιστές (κυρίως από τη CGT και τη Solidaires), φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, μέλη της Extinction Rebellion και του Soulèvements de la Terre (κίνημα για το κλίμα).

Η μεγαλύτερη δυναμική εξάλλου παρατηρείται σε παραδοσιακά προπύργια της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, ιδίως στις περιοχές της Νάντης, της Ρεν, της Τουλούζης και της Λυών.

Σε αντίθεση με τα Κίτρινα Γιλέκα, που είχαν ισχυρή βάση μεταξύ των συνταξιούχων και των αγροτών, το ένα τέταρτο των υποστηρικτών του «Μπλοκάρετε τα Πάντα» είναι ηλικίας 25 έως 34 ετών, ενώ πάνω από τους μισούς είναι ανώτατης εκπαίδευσης. Σε μεγάλο βαθμό, τα μέλη του κινήματος είναι φοιτητές, επαγγελματίες και στελέχη, ενώ οι εργάτες και οι συνταξιούχοι υποεκπροσωπούνται.

Με πληροφορίες από Le Monde, France24 και BBC.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών

Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

Καφεΐνη: Πώς μπορεί να συνδέεται με τα όνειρα που βλέπουμε

Καφεΐνη: Πώς μπορεί να συνδέεται με τα όνειρα που βλέπουμε

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Το Παρίσι σε πολιτική δίνη: Το γαλλικό χρέος και ο φόβος ενός ελληνικού déjà vu

Το Παρίσι σε πολιτική δίνη: Το γαλλικό χρέος και ο φόβος ενός ελληνικού déjà vu

Οικονομία
Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Διεθνή
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τέλος (και) ο Μπαϊρού - Ο Μακρόν ψάχνει τον 5ο πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τέλος (και) ο Μπαϊρού - Ο Μακρόν ψάχνει τον 5ο πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Διεθνή
Προεξοφλημένη η πτώση Μπαϊρού: Το πιθανότερο σενάριο για την επόμενη μέρα

Προεξοφλημένη η πτώση Μπαϊρού: Το πιθανότερο σενάριο για την επόμενη μέρα

Διεθνή

NETWORK

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
ΗΠΑ: Νέα έκρηξη σαλμονέλας από έτοιμα γεύματα – Δεκάδες κρούσματα

ΗΠΑ: Νέα έκρηξη σαλμονέλας από έτοιμα γεύματα – Δεκάδες κρούσματα

healthstat.gr
Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

healthstat.gr
Ηράκλειο: Καταγράφεται αύξηση των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

Ηράκλειο: Καταγράφεται αύξηση των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

healthstat.gr
Σεμινάρια Νομικής Βιβλιοθήκης: «Ενέργεια: Ειδικά Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά Ζητήματα - Χωροθέτηση & Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων

Σεμινάρια Νομικής Βιβλιοθήκης: «Ενέργεια: Ειδικά Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά Ζητήματα - Χωροθέτηση & Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

healthstat.gr
Γεραπετρίτης: Διάψευση δημοσιεύματος κυπριακού ΜΜΕ για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο του GSI

Γεραπετρίτης: Διάψευση δημοσιεύματος κυπριακού ΜΜΕ για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο του GSI

ienergeia.gr