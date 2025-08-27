Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Τραμπ δεσμεύεται για θανατική ποινή σε κάθε δολοφονία που θα γίνει στην Ουάσινγκτον (Βίντεο)

Ο Τραμπ δεσμεύεται για θανατική ποινή σε κάθε δολοφονία που θα γίνει στην Ουάσινγκτον (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Mark Schiefelbein
Ο Τραμπ το δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ουάσινγκτον από το 1981.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι θα ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο που διαπράττεται στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ουάσινγτον από το 1981. «Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα, στην Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή. Και αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη ποινή σε υποθέσεις δολοφονίας που μπορούν να διωχθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά όχι σε εκείνες που διώκονται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, θα μπορούσε να επιδιώξει να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία στην Ουάσινγκτον, η οποία κατά παράδοση είναι προπύργιο των Δημοκρατικών.

Σημειώνεται πως η Ουάσινγκτον δεν ανήκει σε καμιά πολιτεία, έχει ένα ειδικό καθεστώς, ενώ και τελεί υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το 1992, μετά τον φόνο ενός κοινοβουλευτικού βοηθού, το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει. Στα τέλη Ιανουαρίου, μόλις ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη θητεία του, υπέγραψε μεταξύ πολλών άλλων, και ένα εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας τη διεύρυνση της χρήσης του «για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα» και δίνοντας οδηγία στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διώκουν για μια τέτοια κατηγορία, πιο συχνά.

{https://www.youtube.com/watch?v=QzMYVHRRm-M}

Οι δηλώσεις του την Τρίτη εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσινγκτον, μια πόλη που εκείνος θεωρεί ότι «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» και για τον λόγο αυτόν, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς «με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας» ενώ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ τρεις -η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια- έχουν εφαρμόσει προσωρινή αναστολή. Επίσης, η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσί είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Η ατάκα Τραμπ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Η ατάκα Τραμπ για τον γάμο Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Life
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ

Διεθνή
Τραμπ: Δεν είμαι δικτάτορας αλλά πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν

Τραμπ: Δεν είμαι δικτάτορας αλλά πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν

Διεθνή
Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν - Τι είπε για τα πυρηνικά

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι μίλησε ξανά με τον Πούτιν - Τι είπε για τα πυρηνικά

Διεθνή

NETWORK

Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

Τα 8 ποτήρια δεν είναι αρκετά: Πόσο νερό πρέπει να πίνετε την ημέρα, ανάλογα με το φύλο σας

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Πώς θα αποφύγετε τους ερεθισμούς μετά το ξύρισμα στα πόδια

Πώς θα αποφύγετε τους ερεθισμούς μετά το ξύρισμα στα πόδια

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr
H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

Γιατί οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες

healthstat.gr
Πόση ώρα πριν τον ύπνο πρέπει να σταματήσετε να πίνετε καφέ

Πόση ώρα πριν τον ύπνο πρέπει να σταματήσετε να πίνετε καφέ

healthstat.gr