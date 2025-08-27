Ο Τραμπ δεσμεύεται για θανατική ποινή σε κάθε δολοφονία που θα γίνει στην Ουάσινγκτον (Βίντεο)

Ο Τραμπ το δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ουάσινγκτον από το 1981.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι θα ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο που διαπράττεται στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ουάσινγτον από το 1981. «Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα, στην Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή. Και αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη ποινή σε υποθέσεις δολοφονίας που μπορούν να διωχθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά όχι σε εκείνες που διώκονται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, θα μπορούσε να επιδιώξει να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία στην Ουάσινγκτον, η οποία κατά παράδοση είναι προπύργιο των Δημοκρατικών.

Σημειώνεται πως η Ουάσινγκτον δεν ανήκει σε καμιά πολιτεία, έχει ένα ειδικό καθεστώς, ενώ και τελεί υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το 1992, μετά τον φόνο ενός κοινοβουλευτικού βοηθού, το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει. Στα τέλη Ιανουαρίου, μόλις ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, για τη δεύτερη θητεία του, υπέγραψε μεταξύ πολλών άλλων, και ένα εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας τη διεύρυνση της χρήσης του «για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα» και δίνοντας οδηγία στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διώκουν για μια τέτοια κατηγορία, πιο συχνά.

Οι δηλώσεις του την Τρίτη εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσινγκτον, μια πόλη που εκείνος θεωρεί ότι «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» και για τον λόγο αυτόν, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς «με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας» ενώ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ τρεις -η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια- έχουν εφαρμόσει προσωρινή αναστολή. Επίσης, η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσί είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters