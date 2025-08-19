Games
Γαλλία: «Απαράδεκτη» η κατηγορία Νετανιάχου ότι ο Μακρόν τρέφει τον αντισημιτισμό

Γαλλία: «Απαράδεκτη» η κατηγορία Νετανιάχου ότι ο Μακρόν τρέφει τον αντισημιτισμό Φωτογραφία: AP/Christophe Ena
Σφοδρή απάντηση της γαλλικής προεδρίας στην επιστολή Νετανιάχου στον Εμανουέλ Μακρόν, μετά την απόφασή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Λανθασμένη» και «απαράδεκτη» χαρακτήρισε η γαλλική προεδρία την κατηγορία Νετανιάχου κατά του Εμανουέλ Μακρόν ότι η πρόθεσή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τρέφει τον αντισημιτισμό.

Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων και υπογράμμισε πως «η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος. Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τονΕμανουέλ Μακρόν ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» στη Γαλλία όταν ζητά να αναγνωριστεί διεθνώς το κράτος της Παλαιστίνης.

«Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με πράξεις, τον κατευνασμό με τη βούληση και να το κάνετε πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία: την εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025» αναφέρεται στην επίσημη επιστολή του προς τον Γάλλο πρόεδρο με ημερομηνία 17 Αυγούστου.

«Αγωνιώ για την ανησυχητική αύξηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία και από την έλλειψη αποφασιστικών ενεργειών εκ μέρους της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση υτού του φαινομένου). Τα τελευταία χρόνια, ο αντισημιτισμός καταστρέφει τις γαλλικές πόλεις. Μετά τις δημόσιες δηλώσεις σας σε βάρος του Ισραήλ και αφού αναγγείλατε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αυξήθηκε» αναφέρει ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος υποστηρίζει ακόμα ότι «μετά την άγρια επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού λαού στις 7 Οκτωβρίου 2023 οι εξτρεμιστές που τάσσονται υπέρ της Χαμάς και οι ριζοσπάστες της αριστεράς εξαπέλυσαν εκστρατεία εκφοβισμού, βανδαλισμού και βίας εναντίον των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη», μια εκστρατεία που «εντάθηκε στη Γαλλία» υπό την προεδρία του Μακρόν.

Στην επιστολή του καταγράφει διάφορα πρόσφατα συμβάντα, όπως τη λεηλασία της εισόδου των γραφείων της αεροπορικής εταιρείας El Al στο Παρίσι, την επίθεση που δέχτηκε ένας Εβραίος στο Λιβρί-Γκαργκάν και τους ραβίνους που «τους επιτέθηκαν στους δρόμους του Παρισιού». «Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Είναι μια πληγή», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «ανταμείβει τον τρόμο της Χαμάς, ενισχύει την άρνησή της να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ευνοεί το μίσος εναντίον των Εβραίων που καραδοκεί στους δρόμους σας».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου εγκωμιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη «μάχη» που δίνει κατά των αντισημιτικών εγκλημάτων και «για να προστατεύσει τους Αμερικανούς Εβραίους».

«Πρόεδρε Μακρόν, ο αντισημιτισμός είναι καρκίνωμα. Πολλαπλασιάζεται όταν οι ηγέτες σιωπούν. Υποχωρεί όταν οι ηγέτες δρουν. Σας καλώ να αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση, τον κατευνασμό με τη βούληση, πριν από μια σαφή ημερομηνία: τη νέα εβραϊκή πρωτοχρονιά, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025», καταλήγει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Στα τέλη Μαΐου ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο η Γαλλία πρόκειται να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ

