Οι πιθανές τοποθεσίες για τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ - Πούτιν

Οι πιθανές τοποθεσίες για τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ - Πούτιν
Αυξάνονται οι εικασίες για τον τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν.

Η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να γίνει κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα. Η τοποθεσία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ωστόσο έχουν ακουστεί οι πιθανές περιοχές.

Δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενη πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο ισχυρίστηκε ότι η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακούγονται ως οι πιθανοί τόποι διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Για την συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακούστηκε και η Τουρκία αλλά δεν είναι πολύ πιθανό.

Η Jacqui Heinrich, ανταποκρίτρια του Fox News στον Λευκό Οίκο, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι η προτίμηση της Ρωσίας ήταν η Ουγγαρία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμα τελικές αποφάσεις.

Πρόσθεσε ότι ίσως η συνάντηση αυτή να δημιουργούσε και ένα πιθανό διοικητικό πρόβλημα, ισχυριζόμενη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις θα απαιτούσαν εθνικό δημοψήφισμα στην Ουκρανία.

{https://twitter.com/JacquiHeinrich/status/1953778151588270349}



