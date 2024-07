Takeru Kobayashi: Ποιος είναι ο πρωταθλητής φαγητού που τρώει 159 τάκος σε 10 λεπτά

Τα ρεκόρ του είναι ασύλληπτα: 9,7 κιλά νούντλς σε 12 λεπτά, 9 κιλά μπάλες ρυζιού σε 30 λεπτά, 41 ρολά αστακού σε 10 λεπτά

Ο Takeru Kobayashi, ο αποκαλούμενος «πατέρας του ανταγωνιστικού φαγητού», μπορεί να φάει 50 χοτ ντογκ, 41 ρολά αστακού ή 159 τάκος σε 10 λεπτά - και αυτό του έφερε... φήμη και ένα καλό εισόδημα. Επειτα από πέντε χρόνια παύσης, επιστρέφει στη δράση.

Η κατανάλωση τόσο μεγάλης ποσότητας φαγητού σε τόσο λίγο χρόνο απαιτεί εκπαίδευση. Πώς το καταφέρνει; Αρχικά... πίνωντας πολύ νερό.

Ξεκινά με πέντε λίτρα σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ξεκουράζεται και επαναλαμβάνει τη διαδικασία την επόμενη μέρα, πίνοντας περισσότερο και πιο γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυξήσει τη χωρητικότητα του στομάχου του και την ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται. Ο στόχος είναι τα 11 λίτρα νερού σε 45 δευτερόλεπτα. «Μοιάζει με την οικοδόμηση μυών», λέει ο ίδιος.

{https://www.youtube.com/watch?v=qRPK3zZeu6w}

Η καριέρα του είναι γεμάτη από ρεκόρ και φαινομενικά αδύνατα κατορθώματα: 9,7 κιλά νούντλς σε 12 λεπτά, 9 κιλά μπάλες ρυζιού σε 30 λεπτά, 41 ρολά αστακού σε 10 λεπτά.

Ο Kobayashi έχει κάνει παγκόσμια ρεκόρ σε όγκο (15,5 πίτσες σε 12 λεπτά) και σε ταχύτητα (60 χοτ ντογκ χωρίς ψωμάκι σε 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα). Πόσα τάκος θα κατάφερε να φάει σε 10 λεπτά; 159, και ναι, αυτό ήταν άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τον ίδιο.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο Kobayashi προπονείται για 2-3 μήνες πριν από έναν αγώνα.

Είναι 46 ετών, έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην ιαπωνική τηλεόραση καταβροχθίζοντας 16 μπολ με ράμεν σε μία ώρα.

Πέντε χρόνια από τον τελευταίο του αγώνα, επιστρέφει στη δράση με... πολλή όρεξη.



Η τελευταία πρόκληση του Kobayashi ήταν το 2019, όταν κέρδισε το Gringo Bandito Chronic Tacos Challenge, τρώγοντας 157 τάκος σε 10 λεπτά.

Στο Netflix ο επόμενος αγώνας του

Τον Σεπτέμβριο θα αναμετρηθεί με τον πιο σκληρό αντίπαλό του, τον Αμερικανό Joey Chestnut, για ένα ειδικό αφιέρωμα στο Netflix που θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση, ενώ φέρει τον τίτλο Chestnut vs Kobayashi: Unfinished Beef.

Το 2010, ο Kobayashi σταμάτησε να αγωνίζεται με το Major League Eating, το οποίο διαχειρίζεται όλους τους επαγγελματικούς διαγωνισμούς, έπειτα από μια διαμάχη σχετικά με τα συμβόλαια.

Παραμένει... αδύνατος

Για κάποιον που έχει κάνει καριέρα πάνω στην κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων σε ασύλληπτες ποσότητες, φαίνεται υγιής, με ένα ευλύγιστο, γυμνασμένο σώμα - ο ίδιος λέει ότι ζυγίζει 68 κιλά και έχει ύψος 173 εκατοστά.

Ωστόσο, αυτά που δεν φαίνονται είναι πιο σημαντικά: αρθρίτιδα στο σαγόνι από την υπερβολική μάσηση- προβλήματα στη μέση παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν οι έγκυες γυναίκες- διάβρωση των δοντιών. «Επιβαρύνω πολύ το σώμα μου, όπως κάθε αγωνιζόμενος σε οποιοδήποτε άθλημα», λέει ο ίδιος.

«Γνωρίζω τρεις άντρες που είναι ανταγωνιστικοί φαγάδες, οι οποίοι απεβίωσαν μεταξύ 20 και 50 ετών. Οπότε είναι κάτι που με ανησυχεί», προσθέτει.

{https://www.youtube.com/watch?v=4taWj4ZEvqc}

«Πρόκληση» να βρίσκεται κοντά... στον θάνατο

Παρόλα αυτά, δεν μετανιώνει για τίποτα. «Είχα πάντα επίγνωση του κινδύνου ότι θα μπορούσα να πάθω καρκίνο του πεπτικού συστήματος, είτε πρόκειται για το στομάχι μου είτε για το λαιμό μου», τονίζει. «Αυτό είναι μέρος της γοητείας αυτού του αθλήματος, πιστεύω: να βρίσκεσαι πάντα κοντά στον κίνδυνο ή τον θάνατο. Ποτέ δεν επικεντρώθηκα στις αρνητικές πτυχές, γιατί όταν το κάνεις αυτό, πατάς φρένο και δεν προσπαθείς να δοκιμάσεις τα όριά σου».

Τρώει τόσο γρήγορα που το φαγητό μετά βίας ακουμπάει τη γλώσσα. Ο Kobayashi τελειώνει κάθε αγώνα εξαντλημένος και λαχανιασμένος, καθώς η ποσότητα του φαγητού μετατοπίζει τα όργανά του και εμποδίζει τους πνεύμονές του να επεκταθούν. «Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα είναι το πιο δύσκολο στάδιο - υποφέρεις πραγματικά», αναφέρει.

{https://www.youtube.com/watch?v=EsslMcWfRQ4}

Αποφεύγει να κάθεται ή να ξαπλώνει, καθώς αυτό ασκεί πίεση στο στομάχι του.

Η περίοδος μετά τον αγώνα είναι ένας αγώνας ψυχολογικός: «Δεν θέλω να είμαι πια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δεν θέλω να κυκλοφορώ και να βλέπω πολύ κόσμο».

Κατά τ' άλλα, τρώει... υγιεινά

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix Hack Your Health: Secrets of the Gut, ο Kobayashi αποκάλυψε ότι δεν αισθάνεται πλέον πείνα και μερικές φορές μένει χωρίς φαγητό για τρεις ημέρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=VwfuJr07P_g&t=1s}

Υστερα από εξετάσεις, έμαθε ότι το μικροβίωμα του εντέρου του φαίνεται φυσιολογικό, αλλά ότι οι περιοχές του εγκεφάλου του που σχετίζονται με το φαγητό - αίσθημα ναυτίας, αίσθημα κορεσμού - πυροδοτούνται συνεχώς.

«Το πλεονέκτημα τού να μην αισθάνομαι πείνα είναι ότι μπορώ να διαχειρίζομαι καλύτερα τη διατροφή μου», λέει. Η διατροφή του αποτελείται από απλές τροφές - κοτόπουλο στη σχάρα, αυγά βραστά, γιαούρτι - με έμφαση στην πρωτεΐνη.

Επίσης, τρώει συνειδητά αργά: «Έχω διαπιστώσει ότι ο καλύτερος τρόπος για να το καταφέρω αυτό είναι να το δυσκολέψω. Για παράδειγμα, τρώγοντας με το αριστερό μου χέρι ή χρησιμοποιώντας πιρούνια και μαχαίρια για να φάω πράγματα που συνήθως τρώω με ξυλάκια ή με τα χέρια».

Με πληροφορίες από Guardian