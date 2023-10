Καθημερινές είναι οι εικόνες που μοιράζονται στα social media, οι δημότες του Παρισιού με τα μικροσκοπικά έντομα να έχουν κατακλύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους κινηματογράφους και άλλα δημόσια κτήρια.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Κλεμέν Μπούν, ανέφερε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τους υπεύθυνους λειτουργίας των ΜΜΜ ώστε «να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου».

«Κανείς δεν είναι ασφαλής», έγραψε ο αντιδήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ την Παρασκευή στο X. Ζήτησε «συντονισμένα μέτρα» μεταξύ των υγειονομικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων, και προηγουμένως ζήτησε από την πρωθυπουργό Ελίζαμπεθ Μπορν να διοργανώσει μια διάσκεψη για την καταπολέμηση των εντόμων.

Σύμφωνα με το cnn.com, το πρόβλημα δεν είναι άγνωστο για τους Γάλλους, καθώς πριν από τρία χρόνια η κυβέρνηση ξεκίνησε μία καμπάνια αντιμετώπισης κοριών, δημιουργώντας ιστοσελίδα με οδηγίες αντιμετώπισης των εντόμων αλλά και μία έκτακτη γραμμή ενημέρωσης.

Ωστόσο παρά το γεγονός πως το πλάνο εξακολουθεί να τελεί σε εφαρμογή «περίπου 3,6 εκατ. πολίτες έρχονται στο Παρίσι καθημερινά, οι κοριοί δεν… σταματούν στα προάστια».

Εκπρόσωπος από την υγειονομική επιτροπή της Γαλλίας, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν παρατηρείται μόνο στη Γαλλία, αλλά υπάρχει σε όλο τον κόσμο. «Προκαλείται από την συνεχή κίνηση των ανθρώπων και τα ταξίδια. Πολλοί άνθρωποι μεταφέρουν κοριούς στη βαλίτσα με τα προσωπικά τους είδη, επιστρέφοντας από διακοπές».Μάλιστα, επισημαίνουν ότι η εξάπλωση του φαινομένου προκλήθηκε από το γεγονός πως πλέον οι κοριοί εμφανίζονται ανθεκτικότεροι στα παρασιτοκτόνα.

«Παρατηρούμε περισσότερους πληθυσμούς κοριούς να αντιστέκονται σθεναρά, οπότε δεν υπάρχει κάποια θαυματουργή θεραπεία για να τους ξεφορτωθούμε».

