Ο ένθερμος πιστός του Κρεμλίνου, Ραμζάν Καντίροφ, φέρεται να βρίσκεται σε κώμα, σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από διάφορες πηγές στους ιατρικούς και πολιτικούς κύκλους», δήλωσε ο Αντρέι Γιουσούφ, εκπρόσωπος στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο εγκληματίας πολέμου Καντίροφ βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση λόγω προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν».

«Δεν πρόκειται για κάποιον τραυματισμό, είναι άρρωστος εδώ και πολύ καιρό και μιλάμε για συστηματικά προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση».

Την είδηση μετέδωσαν επίσης το UNIAN και το United24 Media.

Ο Καντίροφ, ένας πιστός του Κρεμλίνου, ο οποίος έχει λάβει το παρατσούκλι «στρατιωτάκι του Πούτιν» και «το σκυλί της επίθεσης του Πούτιν», έχει αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία για να βοηθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μόλις αυτόν τον Ιούλιο, δήλωσε ότι είχε στείλει τσετσενικά στρατεύματα για την επίθεση στο Μπαχμούτ.

