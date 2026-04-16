Η συνέχεια του Top Gun: Maverick του 2022 βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Ο συν-επικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν, έκανε update για το «Top Gun 3» στο CinemaCon.

«Το σενάριο του Top Gun 3 βρίσκεται επίσημα σε εξέλιξη, επανενώνοντας τον Τομ Κρουζ και τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ», δήλωσε την Πέμπτη χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά σε σκηνοθέτη.

Η συνέχεια του Top Gun: Maverick του 2022 βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς ο συν-σεναριογράφος του Maverick, Έρεν Κρούγκερ, προσελήφθη για να γράψει τη νέα ιστορία πριν από δύο χρόνια.

Το Maverick με σκηνοθέτη τον Τζο Κοσίνσκι σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office το 2022, κερδίζοντας 1,5 δισ. δολάρια παγκοσμίως και ωθώντας τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να πιστώσει στον Κρουζ τη σωτηρία της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά την πανδημία.

Ο Ντάιβιντ Έλισον, νυν ιδιοκτήτης της Paramount, έκανε την παραγωγή του Maverick μέσω της εταιρείας του Skydance. Σε συνάντηση με τον Τύπο το περασμένο καλοκαίρι, καθώς συζητούσε τα σχέδιά του για το στούντιο, ανέφερε συγκεκριμένα το Top Gun 3 ως κορυφαία προτεραιότητα για την Paramount και είπε ότι θα παρέμενε στην επιχείρηση «Κρουζ» όσο ο σταρ της, με τον οποίο έχουν κάνει 10 ταινίες, ήθελε να αφηγηθεί ιστορίες μαζί του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και ενώ ο Κρουζ δεν ήταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Top Gun, συμμετείχε στην παρουσίαση της Paramount με σημαντικό τρόπο, ξεκινώντας την εκδήλωση με ένα βίντεο που γυρίστηκε στον εμβληματικό πύργο της Melrose Avenue.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter