Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ την Πρωτομαγιά.

Με τροποποιημένα δρομολόγια θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Παρασκευή 1 Μαΐου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ θα συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Στο ενδιάμεσο αυτό θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Τι ισχύει με Μετρό και ΗΣΑΠ και Hellenic Train

Το μετρό θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από έναρξη βάρδιας έως 09:00 και από τις 23:00 έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ ο ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει 24ωρη Απεργία.

Παράλληλα, την Πρωτομαγιά δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις τις Πρωτομαγιάς διεκδικούν:

δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες, αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού,

ουσιαστικά μέτρα κατα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

Η συγκέντρωση αναμένεται να γίνει στις 11:00 π.μ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Τα λεωφορεία των περιστασιακών γραμμών που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά.