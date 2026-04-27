«Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας».

Την ξαφνική απόφαση του Αρείου Πάγου να βάλει πάλι στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών σχολιάζει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές. Αποκαλύπτει ότι: «Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δωθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις. Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Η πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης έλαβε χώρα .

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας την διερεύνηση μεταξύ άλλων 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων

1.Τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας ακόμη και με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παγιδεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων

2.Τη διερεύνηση των ευθυνών 9 φυσικών προσώπων που κατονομάστηκαν στη δίκη και προέκυψε η εμπλοκή τους

3.Τη διερεύνηση της συνέχισης λειτουργίας της εταιρίας με εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού από τα έτη 2022 έως το 2026 στη βάση ομολογίας υπαλλήλου της εταιρίας

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει την συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δωθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.

Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Εισαγγελέας Τζαβέλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση.

Επισυνάπτω την απόδειξη υποβολής του αιτήματος στον Άρειο Πάγο στις 24.4.2026 για να μην υπάρχει αμφιβολία.

Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας.

