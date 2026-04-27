Άμεση ήταν η αντίδραση στην απόφαση του Αρείου Πάγου και του κ. Τζαβέλλα να αρχειοθετήσουν την υπόθεση των υποκλοπών της παράταξης του ΔΣΑ «Εναλλακτική Παρέμβαση».

Η παράταξη των δικηγόρων «Εναλλακτική Παρέμβαση» προχώρησε στην κάτωθι ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Η ανακοίνωση:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,

μετά την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών και την οριστική αρχειοθέτηση της υπόθεσης με απόφαση του Ανώτατου Εισαγγελέα, προτείνουμε από πλευράς Εναλλακτικής Παρέμβασης την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ σε συνεδρίαση, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την υπόθεση των υποκλοπών και την αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας στην επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή. Η συνεδρίαση προτείνουμε να λάβει χώρα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ "Μιχάλης Ζαφειρόπουλος" και να κοινοποιηθεί εκ των προτέρων ο δημόσιος χαρακτήρας της για τη συμμετοχή των μελών μας που το επιθυμούν, αλλά και σχετικών προσώπων που θα προσκληθούν προς τούτο. Προτείνουμε ήδη από σήμερα την πρόσκληση όλων των πρώην Προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε περίπτωση άρνησης της πρότασής μας, θα επανέλθουμε, επιφυλασσόμενοι για την πλήρωση και επίκληση του α. 94 παρ. 2 του ΚΔ.

Συναδελφικά,

Θ. Καμπαγιάννης, Κ. Παπαδάκης, Δ. Σαραφιανός, σύμβουλοι στο ΔΣ του ΔΣΑ με την Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανατροπή».