Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από το μοιραίο βράδυ όπου έχασε την ζωή της στην Κεφαλονιά η 19χρονη Μυρτώ.

Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν η 19χρονη Μυρτώ επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητο του 23χρονου φίλου της, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δεν ξεκινούσε για μια συνηθισμένη βραδιά διασκέδασης — όπως θα ταίριαζε σε δύο νέους ανθρώπους — αλλά για μια πορεία που θα κατέληγε τραγικά, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της ζωής της.

Καθώς ξετυλίγεται σταδιακά το νήμα των γεγονότων εκείνης της μοιραίας νύχτας — μέσα σε λιγότερο από πέντε ώρες — που οδήγησαν τη νεαρή κοπέλα να εντοπιστεί αναίσθητη στην πλατεία του Αργοστολίου, τα ερωτήματα που ανακύπτουν παραμένουν πολλά και αναπάντητα:

Ποια ήταν η ψυχολογική της κατάσταση και τι την οδήγησε, σύμφωνα με τον 23χρονο φίλο της, να ζητήσει να κάνει χρήση κοκαΐνης;

Ήταν η πρώτη φορά που η Μυρτώ ήρθε σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες;

Πώς μια χαλαρή συνάντηση σε Airbnb εξελίχθηκε σε χρήση ναρκωτικών;

Γιατί οι τρεις νεαροί που την είδαν σε κρίσιμη κατάσταση επέλεξαν να την αφήσουν στον δρόμο αντί να τη μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο;

Οι τρεις εμπλεκόμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Αρχικά, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους αφορούσε το κακούργημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Ωστόσο, η εισαγγελέας αναβάθμισε τις κατηγορίες, ασκώντας δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, καθώς και για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η Μυρτώ κατέληξε από καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, από τις μαρτυρίες των συλληφθέντων προκύπτει ότι είχε προηγηθεί χρήση κοκαΐνης, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και επισήμως μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων που θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας όσο και ο 22χρονος κατηγορούμενος αλβανικής καταγωγής έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για διάφορες υποθέσεις.

Στην προανακριτική του απολογία, ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς — με τον οποίο είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα, το οποίο είχε πληρώσει η ίδια μέσω IRIS — φέρεται να αποδίδει ευθύνες στη νεαρή κοπέλα για την εξέλιξη της βραδιάς. Όπως ισχυρίζεται, είχαν κανονίσει απλώς να περάσουν ήρεμα τον χρόνο τους, ακούγοντας μουσική και συζητώντας, μέχρι που εκείνη ζήτησε να κάνει χρήση ουσιών.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν η 19χρονη ζήτησε κοκαΐνη, η προμήθειά της δεν αποτέλεσε για τον ίδιο ιδιαίτερη δυσκολία.