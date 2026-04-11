Οι εορτασμοί για τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθούν με πανηγυρικές λειτουργίες σε όλη τη χώρα και πλήθος τοπικών εκδηλώσεων.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες του ορθόδοξου εορτολογίου, με χιλιάδες πιστούς σε όλη την Ελλάδα να τιμούν τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο Άγιο.

Για το 2026, η μνήμη του τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου, όπως ορίζει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με τον εορτασμό του Αγίου, ωστόσο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που συχνά δημιουργεί σύγχυση.

Όταν η 23η Απριλίου συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, η Εκκλησία μεταθέτει την εορτή. Αυτό συμβαίνει καθώς κατά την περίοδο της Σαρακοστής, από Κυριακή απόγευμα μέχρι Παρασκευή πρωί, υπάρχει πένθος. Δεν γίνονται, δηλαδή, πανηγυρικοί εορτασμοί. Έτσι, η γιορτή μετατίθεται, ώστε να διαφυλαχθεί το κατανυκτικό κλίμα των ημερών του Θείου Πάθους. Αυτός είναι κι ο λόγος που θεωρείται «κινητή» εορτή.

Φέτος, όμως, δεν προκύπτει τέτοια περίπτωση, καθώς το Πάσχα είναι νωρίτερα και έτσι η ημερομηνία δε συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα.