Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 15:00 στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός παρέσυρε -κάτω από συνθήκες που διερευνώνται- την 65χρονη πεζή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με σοβαρά τραύματα.

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.