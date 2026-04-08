Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης. Προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ανήλικης στις Αρχές, με βάση την οποία ακολούθησε η σύλληψή του 17χρονου, με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Όπως κατέθεσε η 14χρονη οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν, χθες τα ξημερώματα, στο σπίτι της σύμφωνα με το parallaximag.gr. Η ίδια, σύμφωνα με την καταγγελία της, διαμένει με τον πατριό της, ενώ με τον 17χρονο φαίνεται να γνωρίστηκε τις προηγούμενες μέρες στην Περαία και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης για βιασμό και γενετήσιες πράξεις κατά ανήλικου, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ την ίδια ώρα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.