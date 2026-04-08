«Εκτιμούμε ότι ο πολυτροπικός αυτός δρόμος της Βασιλίσσης Όλγας μαζί με την αναστροφή της Αμαλίας στις ώρες αιχμής θα μειώσει 15 με 20% τη συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

«Έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος, είναι κλειστός από το 2020. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μεγάλη σημασία διότι είναι ένας δρόμος μικρός αλλά με πολύ μεγάλη αξία. Αυτήν τη στιγμή βάζουμε τις τελικές πινελιές, δηλαδή φτιάχνουμε κάποια σημεία στο, χώρο του πρασίνου, βάζουμε τις τελικές σημάνσεις για το τραμ και τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τρόλεϊ δεν θα υπάρχει. Είναι πολυτροπικός ο δρόμος, δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ, και ταυτόχρονα θα υπάρχει και δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Από τη μια πλευρά που είναι από την Αμαλίας δεξιά δεν σταμάτησαν πότε να μπαίνουν τα αμάξια διότι εξυπηρετούνταν συνέχεια ο όμιλος Αντισφαίρισης, τώρα θα ανοίξει ο απέναντι δρόμος. Είναι ένα έργο το οποίο έχει έναν πολύ ωραίο πεζόδρομο, ενώνει την Όλγας με το Ζάππειο. Ταυτόχρονα έχουν γίνει πολύ σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Νέα δίκτυα ομβρίων υδάτων, ειδικές διαμορφώσεις και κλήσεις», τόνισε.

«Το εργοτάξιο κλείνει άμεσα, με την αποχώρηση των εργατών αύριο ή μεθαύριο. Θα υπάρξει κάποια λογική εγκαινίων την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι», συμπλήρωσε.

«Τα αυτοκίνητα και χωρίς την κυκλοφοριακή ρύθμιση που είχαμε δώσει αυτοκίνητα επιτρέπονται να μπουν από την Αμαλίας δεξιά για να πάνε στον όμιλο Αντισφαίριση και από την Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου δεξιά για να μπούνε στην Αίγλη. Η δικιά μας κυκλοφοριακή ρύθμιση λέει να μπαίνουνε όλοι και νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Αποδώσαμε και την αναστροφή στην Αμαλίας.

»Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, έγινε δρόμος πολυτροπικός ήπιας κυκλοφορίας, σε κάθε όμως περίπτωση χαιρόμαστε όλοι πάρα πολύ. Είναι ένα έργο που δεν ανήκει σε κανέναν παρά μόνο στους δημότες της Αθήνας και στην πόλη.

»Απέναντι από τους στύλους του Ολυμπίου Διός φτιάχνεται το άγαλμα του Καβάφη και μια ανάπλαση της περιοχής με ειδικό φωτισμό και φωτισμό σε όλη την Διονυσίου Αεροπαγίτου αμέσως μετά το Πάσχα θα έχουμε εγκαίνια», υπογράμμισε ο κ. Δούκας.