Βασικό αίτημα της απεργίας είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων που απασχολούνται στις κοινωνικές δομές των δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Με απόφαση του γενικού συμβουλίου ορίστηκε η Πέμπτη 23 Απριλίου ως ημέρα γενικών συνελεύσεων, κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις, ενώ την Παρασκευή 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Εκτός από την μονιμοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ, η ΠΟΕ - ΟΤΑ ζητάει επίσης την κατάργηση της λεγόμενης «διάταξης Βορίδη» για την υποχρεωτική άσκηση έφεσης από τους δήμους σε αποφάσεις δικαστηρίων για μονιμοποίηση συμβασιούχων, την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δήμων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την παροχή μισθολογικών αυξήσεων.

Η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ εκφράζει την αντίθεσή της στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία στελέχωσης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ των δήμων, καθώς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «περιγράφεται ένα μοντέλο υποδεέστερο ακόμη και από αυτό που ήδη εφαρμόζεται για τις σχολικές καθαρίστριες».

Προβλέπεται ειδικότερα, ότι οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται με 8μηνες ή 11μηνες συμβάσεις μέσα από ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα ανανεώνεται ανά διετία, ενώ η μισθοδοσία τους θα εξαρτάται από τα voucher.