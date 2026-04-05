Η Αστυνομία Ευβοίας υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια όλων των οδηγών και των εργαζομένων στο έργο.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας ανακοίνωσε ότι από τις 6 έως τις 23 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στην Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου, στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα την εφαρμογή εκ περιτροπής κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τις εξής ημερομηνίες:

6 και 7 Απριλίου

15 και 16 Απριλίου

Από 20 έως 23 Απριλίου

Οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 23:00 έως τις 06:00, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να προγραμματίζουν εγκαίρως τα δρομολόγιά τους, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.