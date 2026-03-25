Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο με επίκεντρο στη Θεσπρωτία.

Το μέγεθος της δόνησης ήταν 4,4 Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που τον καθιστά επιφανειακό. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Ο σεισμός καταγράφηκε περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, ενώ έγινε αισθητός και σε μεγαλύτερη ακτίνα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr αναστάτωσε και την πόλη των Ιωαννίνων καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητός με έντονη δόνηση και βουητό.



