Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 42 εκατ. ευρώ.
Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.
Υπενθυμίζεται ότι το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.
Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.