«Προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες».

Εγώ θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στη Ν.Δ., δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ επεσήμανε πως «όποιος πιστεύει στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δώσουμε τρίτη τετραετία στη Ν.Δ. νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει χώρο».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Δούκας ζήτησε να υπάρξει «προγραμματικός διάλογος τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις και όχι συζήτηση μετά τις κάλπες για τις καρέκλες».

«Να μην ξαναδούμε τον εκφυλισμό του ‘4-2-1’» τόνισε.

Επεσήμανε, δε, ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυριαρχήσει αν μιλάει καθαρά με τις θέσεις του και τις απόψεις του».

Ο κ. Δούκας αναδημοσίευσε σχετικά αποσπάσματα στο «Χ».

