Την ευκαιρία να συμμετέχουν σ' έναν Μαραθώνιο Καινοτομίας Apps4Athens Hackathon 2.0: AI Edition, που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στο Σεράφειο, είχαν μαθητές γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές, startups, ερευνητές και AI enthusiasts. Το διήμερο 15-16/11 παρουσιάστηκαν προτάσεις με αποτύπωμα στην καθημερινότητα και με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελεί τον πυρήνα των λύσεων.

Περίπου 250 διαγωνιζόμενοι σε 40 ομάδες παρουσίασαν την ιδέα τους και τις πρωτότυπες εφαρμογές τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ομάδες εργάστηκαν εντατικά για σχεδόν 48 ώρες, αξιοποιώντας ανοιχτά δεδομένα, εργαλεία AI και σύγχρονες πλατφόρμες. Οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν κάλυψαν ευρύ φάσμα εφαρμογών για την πόλη, από έξυπνες μετακινήσεις, ενεργειακή διαχείριση και τουρισμό, μέχρι συμπεριληπτικές υπηρεσίες, προσβασιμότητα και έξυπνες υποδομές.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τον ρόλο της καινοτομίας, των δεδομένων και των τεχνολογιών AI στη νέα στρατηγική της πόλης, για μία πιο πράσινη, έξυπνη και ανθρώπινη Αθήνα και πρόσθεσε πως ο δήμος θα υποστηρίξει την εξέλιξη των πιο ώριμων λύσεων, εντάσσοντάς τες στην ψηφιακή στρατηγική της πόλης.

«Το Apps4Athens Hackathon έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την τεχνολογική πρωτοπορία της πόλης. Θέλουμε η Αθήνα να γίνει φυτώριο μεγάλων ιδεών, ακόμη και εταιρειών που μπορούν να εξελιχθούν σε "Unicorns"», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών».

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανέδειξε τέσσερις ομάδες, των οποίων οι προτάσεις ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία, την τεχνική ωριμότητα και τον άμεσο αντίκτυπό τους στην πόλη.