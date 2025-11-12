Αδράξτε την ευκαιρία να στρέψετε το βλέμμα σας απόψε ψηλά στον ουρανό και το θέαμα θα σας ανταμείψει μια «βροχή» αστεριών.

Μετά την εντυπωσιακή πανσέληνο του Νοεμβρίου με το καθηλωτικό «Φεγγάρι του Κάστορα» οι λάτρεις του έναστρου ουρανού απόψε θα απολαύσουν την βροχή πεφταστεριών του μήνα. Απόψε λοιπόν οι Βόρειες Ταυρίδες θα κάνουν την θεαματική τους εμφάνιση στον ουρανό χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Απόψε αναμένεται κορύφωση της βροχής πεφταστεριών, Βόρειες Ταυρίδες, η οποία προέρχεται από τα υπολείμματα του κομήτη Encke (αστεροειδής 2004 TG10). Οι Ταυρίδες είναι αργοί μετεωρίτες, περίπου 5 ανά ώρα, αλλά οι μεγαλύτεροι εμφανίζονται ως εντυπωσιακές φωτεινές βολίδες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορούμε να απολαύσουμε το φαινόμενο από τις 19:00 το απόγευμα και μετά. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε το νυχτερινό αυτό αστρονομικό φαινόμενο!

Όσα ξέρουμε για την βροχή πεφταστεριών του Νοεμβρίου

Οι Ταυρίδες είναι μια σχετικά μικρή, αλλά εντυπωσιακή βροχή μετεώρων που παράγει περίπου 5-10 μετεωρίτες ανά ώρα, με δυνατότητα εμφάνισης εντυπωσιακών βολίδων. Διαρκεί από τέλη Οκτωβρίου έως τέλη Νοεμβρίου. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά ρεύματα Βόρειες Ταυρίδες: από τα απομεινάρια του αστεροειδή 2004 TG10 – κορυφώνονται 12 Νοεμβρίου. Νότιες Ταυρίδες: από υλικά που άφησε πίσω του ο κομήτης 2P Encke – κορυφώνονται 5 Νοεμβρίου. Η ακτινοβολία τους προέρχεται από τον αστερισμό του Ταύρου, αλλά οι μετεωρίτες μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στον ουρανό.