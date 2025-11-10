«Δεν περίμενα ότι θα καλούσαμε τον Ρέμο. Γυρνάτε σε άλλες εποχές, του Ρουβά, των Αγγέλων και γι αυτές κριθήκατε» είπε η πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Με δωρεάν Αντώνη Ρέμο θα ανοίξουν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:30, τα φώτα θα χαμηλώσουν, και ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει το σύνθημα για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους. Το άκουσμα ωστόσο και μόνο του ονόματος του Ρέμου ήταν αρκετό για να «ανάψει» τα αίματα στον δήμο.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έσπευσε να διευκρινίσει πως η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα γίνει με χορηγία «ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στα οικονομικά του δήμου και κατά συνέπεια των πολιτών». Όσο για το πάρτι της αλλαγής του χρόνου, στο Λευκό Πύργο, ο δήμαρχος υποσχέθηκε πως «θα είναι ακόμη πιο δυναμικό και πιο έντονο, ακόμη καλύτερο από την περσινή χρονιά συνδυάζοντας τη νεανικότητα, την ένταση και ένα υπερθέαμα φωτός».

«Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ούτε για τις άλλες χριστουγεννιάτικες δράσεις μας. Όλα είναι στο πλαίσιο χορηγιών» επέμεινε ο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, μετά από κριτική που του άσκησε η αντιπολίτευση για το πώς θα πληρωθεί ο γνωστός καλλιτέχνης.

Στη συναυλία και στο χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης αναφέρθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι «Δεν μας κοστίζει τίποτα». Ρώτησε τους συναδέλφους του επίσης «τι είδους κοινωνικός και πολιτιστικός ρατσισμός είναι αυτός; Όταν λέτε αυτός είναι της πίστας. Όλα τα είδη της τέχνης έχουν καλούς και κακούς εκτελεστές».

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, σημείωσε πως «μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η γκρίνια αυτή για το ποιος θα ανάψει το δέντρο» και υπογράμμισε πως οι προηγούμενες διοικήσεις πέταξαν στις αποθήκες χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τον οποίο τώρα οι υπηρεσίες τον συντηρούν ώστε να στολιστεί όχι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλες οι γειτονιές.

Λίγο νωρίτερα η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, κατηγόρησε τη διοίκηση λέγοντας «δεν περίμενα ότι θα καλούσαμε τον Ρέμο. Γυρνάτε σε άλλες εποχές, του Ρουβά, των Αγγέλων και γι αυτές κριθήκατε. Όλα είναι θέμα επιλογής και αισθητικής».