Στο σχέδιο περιλαμβάνει χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

Υπό τον έλεγχο του ελληνικού FBI βρίσκονται από σήμερα (08.11.2025) 152 σημεία σε όλη την Ελλάδα, στους καταυλισμούς Ρομά.

Το νέο σχέδιο για τον περιορισμό της εγκληματικότητας, προβλέπει 24ωρη αστυνόμευση και παρουσία 473 αστυνομικών που θα πραγματοποιούν συνεχόμενους ελέγχους.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το ελληνικό FBI, με έμπειρους αστυνομικούς, θα αναλάβει συγκεκριμένα 25 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπου παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Θα υπάρχει 24ωρη παρουσία αστυνομικών μέσα στους οικισμούς, προληπτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα και σπίτια, έλεγχοι για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων.