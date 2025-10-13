Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε στη Λέσβο αργά το βράδυ της Δευτέρας και το επίκεντρο ήταν σε θαλάσσια περιοχή.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και καταγράφηκε στις 23:24.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 9 χιλιόμετρα βόρεια του Σιγρίου και το εστιακό βάθος ήταν 21,1 χιλιόμετρα.

Αρχικά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έκανε λόγο για σεισμό 3,6 Ρίχτερ, προτού αναθεωρήσει το μέγεθός του σε 3,4.

{https://x.com/LastQuake/status/1977834621929714052}