Καλή σεζόν με εικόνες από το πρώτο «καλό» χιόνι της σεζόν στα Καλάβρυτα μας εύχεται ο Σάκης Αρναούτογλου.

Τα Καλάβρυτα είδαν «άσπρη μέρα» με το χιόνι να κάνει μεγαλοπρεπώς την εμφάνισή του στο Χιονοδρομικό Κέντρο της περιοχής με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» ότι το πρώτο αξιόλογο χιόνι της σεζόν είναι γεγονός έως και τα 1.700 μέτρα υψόμετρο!

Η εκτίμηση έγινε από τον ευρωβουλευτή και μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Πρώτο λευκό χαμόγελο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων! Αξιόλογο στρώσιμο χιονιού μέχρι τα 1700 μέτρα πριν απο λίγη ώρα!».

Το χιονοδρομικό «φόρεσε τα λευκά του» νωρίτερα από συνήθως, σκορπώντας χαμόγελα σε φίλους των χειμερινών σπορ και επαγγελματίες της περιοχής που περιμένουν τη νέα σεζόν με αισιοδοξία. Οι εικόνες δείχνουν τοπίο καλυμμένο από φρέσκο χιόνι, ενώ η θερμοκρασία στο χιονοδρομικό έπεσε στους 0°C, ιδανική για τη διατήρηση του στρώματος. Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο το άνοιγμα των πιστών μέσα στον Νοέμβριο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες συνεχίσουν με παρόμοιο ρυθμό.

H ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.facebook.com/watch/?v=1522476935868911}