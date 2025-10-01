Ο Παύλος Ασλανίδης είχε καταθέσει νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών έστειλε κσι δεύτερη παραγγελία για προκαταρκτική για παράβαση καθήκοντος, εγκρίνοντας εν μέρει και το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του 26χρονου γιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Ο Παύλος Ασλανίδης, διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών, μετά την απόρριψη προηγούμενου από την πρόεδρο εφετών. Ζητά μέσω του νέου αιτήματος την εκταφή της σορού του Δημήτρη για ταυτοποίηση μέσω DNA και για τοξικολογικές, βιοχημικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Στο σχετικό αίτημα ο κ. Μαντζουρανης αναφέρει ότι ο κ. Ασλανίδης παρέλαβε οκτώ τμήματα του παιδιού του. Ταυτοποιήθηκαν αρχικά μόνο τα τρία. Ζητά συνεπώς ταυτοποίηση και των υπολοίπων πέντε (5) τμημάτων.

Το αίτημα που κατέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών εγκρίθηκε εν μέρει, καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά στην παραγγελία της εισαγγελέως πρωτοδικών για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό για την αιτία θανάτου.