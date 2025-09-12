Games
«Ανακρίσεις στα κρυφά»: Σάλος με διάταξη που αποκλείει τον κατηγορούμενο από στοιχεία δικογραφίας

«Ανακρίσεις στα κρυφά»: Σάλος με διάταξη που αποκλείει τον κατηγορούμενο από στοιχεία δικογραφίας
Έρευνες και ανακρίσεις χωρίς να γνωρίζει ο κατηγορούμενος όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Κατ’ εξαίρεση αποκλεισμός του , αν κριθεί αναγκαίος από την Αστυνομία ή τη Δικαιοσύνη. Για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων μιλούν οι δικηγόροι.

«Φωτιές» ανάβει η διάταξη που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατός ο αποκλεισμός του κατηγορουμένου από στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατά τη γνώμη των αστυνομικών ή των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Ο «κατ’ εξαίρεση αποκλεισμός του κατηγορουμένου από την πρόσβαση σε μέρος της δικογραφίας» που τον αφορά, προβλέπεται με το άρθρο 18 το οποίο εισάγεται ως προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρο 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αναφέρει συγκεκριμένα:

image_95488.jpeg

«Ανακρίσεις στα κρυφά»

Η διάταξη αυτή πυροδοτεί ήδη τις πρώτες αντιδράσεις στο νομικό κόσμο, με τους δικηγόρους να χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα, μιλώντας για «ανακρίσεις στα κρυφά» και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ευτύχης Φυτράκης: «Η Δικαιοσύνη δεν στήνει παγίδες και δεν είναι τζόγος»

Ο γνωστός ποινικολόγος και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Ευτύχης Φυτράκης αμφισβητεί ευθέως τη συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης, θεωρώντας ότι αυτή θα επιφέρει δυνατό πλήγμα στη δικαιοκρατική ποινική δίκη. «Ας φανταστούμε τη σκηνή: ο πολίτης-κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί για «κάτι», δηλ. για κάποιο έγκλημα, χωρίς όμως να γνωρίζει τα στοιχεία που υπάρχουν σε βάρος του. Συνεπώς, δεν θα μπορεί να ανατρέψει τις τυχόν ενδείξεις που υπάρχουν, αφού απλά δεν θα τις γνωρίζει. Έτσι θα σκιαμαχεί, δηλ. θα απολογείται κυριολεκτικά στα τυφλά. Μια τέτοια εξέλιξη υποβαθμίζει την δικαιοσύνη, αφού αυτή θα αποφαίνεται (π.χ. για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου) χωρίς να τον έχει ακούσει «κανονικά και με πληρότητα». Πώς διασφαλίζεται η ορθότητα της δικαστικής κρίσης και η «ισότητα των όπλων» μεταξύ των «διαδίκων»;

Η μεταβολή της απολογίας του κατηγορουμένου σε απλό πρόσχημα παραβιάζει απόλυτα το δικαίωμα ακροάσεως (άρθρ. 20 Συντ.) και πλήττει όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την αληθινή δικαιοσύνη. Γιατί η Δικαιοσύνη, στο δυτικό κόσμο, παίζει με ανοιχτά χαρτιά, δεν λειτουργεί στη ζούλα, δεν στήνει παγίδες ούτε επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όμως, ανάκριση χωρίς γνώση των στοιχείων απ’ όλους δεν είναι Δικαιοσύνη, είναι τζόγος! Τέτοια δικαιοσύνη θέλουμε άραγε;», σημειώνει ο κ. Φυτράκης.

Μαρίνος Σκανδάμης: «Καταρράκωση του κράτους Δικαίου»

Σφοδρή κριτική ασκεί και ο δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πρώην Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρίνος Σκανδάμης ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων: « Η διάταξη αυτή φέρει τη σφραγίδα του αστυνομικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη και υλοποιείται με τη σφραγίδα των Υπουργών Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη. Για αυτούς προφανώς δεν έχει σημασία ότι παραβιάζεται -μεταξύ άλλων- η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύει όλα αυτά.

Σημασία έχει να εξαφανιστεί κάθε δυνατότητα να αντιδράσει ο κατηγορούμενος σε στημένες ή πρόχειρες κατηγορίες. Με την διάταξη αυτή μπορεί κάθε απλός πολίτης, επαγγελματίας, δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, δημοσιογράφος, αλλά και περιφερειάρχης, δήμαρχος, πρόεδρος οργανισμού, επιχειρηματίας κ.λπ. να λαμβάνει γνώση της κατηγορίας εις βάρος του χωρίς όμως να δικαιούται να την αντικρούσει καθολικά. Πρόκειται για τον απόλυτο εφιάλτη που μπορεί να υποστεί ο καθένας. Δεν πρόκειται απλά για καταρράκωση του κράτους δικαίου, αλλά για την πραγμάτωση των άνομων σχεδίων μιας κυβέρνησης που παίζει παιχνίδια με την δημοκρατία. Ο φασισμός δεν είναι μακριά».

Δημήτρης Βερβεσός: «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μα αυτό μου φέρνει τρόμο»

Ενδεικτική της στάσης του δικηγορικού σώματος στην προωθούμενη διάταξη είναι η ανάρτηση του Προέδρου του ΔΣΑ Δημ. Βερβεσού στο fb. «Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μα αυτό μου φέρνει τρόμο», γράφει χαρακτηριστικά με τους συναδέλφους του να σχολιάζουν πως αυτός είναι σοβαρός λόγος για αποχή του κλάδου, δείχνοντας ξεκάθαρα πως το φθινόπωρο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό στο χώρο της Δικαιοσύνης.

