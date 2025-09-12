Games
Σεισμός τώρα στη Θήβα

Σεισμός τώρα στη Θήβα
Νέος σεισμός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θήβα.

Σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ (τελική καταμέτρηση 3,7 ρίχτερ) σημειώθηκε στη Θήβα. Η δόνηση έγινε στις 02:41 τα ξημερώματα της Παρασκευής και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 1χλμ. ανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος τα 13.2χλμ.

Η δόνηση σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ήταν μεγέθους 3,7 ρίχτερ.

{https://x.com/LastQuake/status/1966286527903711727}

Στην περιοχή, όπως φαίνεται και στην εικόνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκδηλώνονται πλήθος μικρών σεισμών το τελευταίο διάστημα, με κάποιους επιστήμονες, όπως ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι.

seismos_thiva_0b631.jpg

Η ανάρτησή του Γεράσιμου Παπαδόπουλου πριν από λίγες μέρες

sismos_thiva_gerasimos_papadopoulos_6a524.jpg

Σχετικά Άρθρα

Νέος σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Νέος σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική

Ελλάδα
Νέος σεισμός τώρα στην Εύβοια

Νέος σεισμός τώρα στην Εύβοια

Ελλάδα
Γεράσιμος Παπαδόπουλος για Εύβοια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για Εύβοια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ

Ελλάδα
ΕΚΠΑ για σεισμό στον Ευβοϊκό: 5,3 ρίχτερ η δόνηση - Υψηλή η πιθανότητα να ήταν ο κύριος

ΕΚΠΑ για σεισμό στον Ευβοϊκό: 5,3 ρίχτερ η δόνηση - Υψηλή η πιθανότητα να ήταν ο κύριος

Ελλάδα

