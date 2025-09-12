Σεισμός τώρα στη Θήβα

Νέος σεισμός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θήβα.

Σεισμός μεγέθους 3,6 ρίχτερ (τελική καταμέτρηση 3,7 ρίχτερ) σημειώθηκε στη Θήβα. Η δόνηση έγινε στις 02:41 τα ξημερώματα της Παρασκευής και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 1χλμ. ανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος τα 13.2χλμ.

Η δόνηση σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ήταν μεγέθους 3,7 ρίχτερ.

{https://x.com/LastQuake/status/1966286527903711727}

Στην περιοχή, όπως φαίνεται και στην εικόνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκδηλώνονται πλήθος μικρών σεισμών το τελευταίο διάστημα, με κάποιους επιστήμονες, όπως ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι.

Η ανάρτησή του Γεράσιμου Παπαδόπουλου πριν από λίγες μέρες