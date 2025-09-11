Αντίπαρος - η τελευταία αχτίδα ανθρωπιάς

Η ανάπτυξη είναι φρενήρης στο μικρό κυκλαδίτικο νησί που έγινε σε όλους γνωστό από την ταινία «Μανταλένα» και αγαπήθηκε σαν εναλλακτικός τουριστικός προορισμός τη δεκαετία του 70 και του 80.

Η ανάπτυξη είναι άγρια: Παντού κάτι χτίζεται, παρά το πρόβλημα λειψυδρίας και τις ανεπαρκείς υποδομές. Τεράστιες βίλες, εντελώς δυσανάλογες προς το μέγεθος του τόπου, υπόσκαφα που δεν θυμίζουν σε τίποτα κυκλαδίτικη αισθητική, «κουτιά» το ένα δίπλα στο άλλο για φιλοξενία εργαζόμενων, αμέτρητες πισίνες. Και στη Χώρα, ένα κεντρικό καλντερίμι γεμάτο καταστήματα, εμπορικά και εστίασης, που ανοίγουν συνεχώς, με όλο και υψηλότερες τιμές, για όλο και πλουσιότερους παραθεριστές.

Όλοι βιάζονται στην Αντίπαρο. Τον χειμώνα σβήνουν τα φώτα, αλλά από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο γίνονται δουλειές: Να προχωρήσει η οικοδομή, να ανακαινιστεί το εστιατόριο, να γίνει εκσκαφή, να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος, για να προχωρήσει η ραγδαία μυκονοποίηση του νησιού που μετά την απόκτηση σπιτιού από τον Τομ Χανκς έγινε προορισμός για το διεθνές τζετ σετ και καταφύγιο για υπερπλούσιους Έλληνες που τους αρέσει η θέα στον ναό του Απόλλωνα, στο ακατοίκητο Δεσποτικό, και βρίσκουν απάνεμα σημεία για τα σκάφη τους γύρω από το Τσιμηντήρι, μια νησίδα που σαν να έπεσε από τον ουρανό στη θάλασσα.

Είναι όλα πανάκριβα: Προϊόντα και υπηρεσίες. Άλλωστε, για τη μεσαία τάξη, την ελάχιστη που επιμένει να υπάρχει στο νησί, έστω νοικιάζοντας Airbnb το σπίτι που απέκτησε πριν αρχίσει η ιλιγγιώδης άνοδος της αξίας της γης, η δυσκολία είναι να βρει μάστορα, τεχνίτη, επαγγελματία διαθέσιμο - γιατί οι περισσότεροι είναι «κλεισμένοι για τη σεζόν».

Μέσα σε αυτή τη φρενίτιδα απληστίας, υπερβολής και περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι λυτρωτική η παρουσία του Συλλόγου Εθελοντών Διασωστών Αντιπάρου που ιδρύθηκε το 2022, από μια παρέα που ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι καλό για τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε.

Μα υπάρχει κάτι που δεν κοστίζει ακριβά στην Αντίπαρο;

Κι όμως. Χάρη σ αυτή την ομάδα, που αποτελείται από 52 ενεργά μέλη, πιστοποιημένα στις πρώτες βοήθειες, αρκεί ένα τηλέφωνο για να τρέξει κάποιος να βοηθήσει δωρεάν: Τον παππού που έχει δύσπνοια, τη γιαγιά που έκαιγε ξερόχορτα και της ξέφυγε η φωτιά, τον τουρίστα που έπεσε σε ένα δύσβατο μονοπάτι.

Ο Δήμος και το Κέντρο Υγείας Αντίπαρου είναι πολύ τυχεροί που βρέθηκαν δίπλα τους ανιδιοτελείς ακτιβιστές που θέλουν να προσφέρουν χωρίς να μετρούν μόνο κέρδη, όπως οι περισσότεροι.

Αν αντέξουν, μπορεί αυτή η καλή πρακτική να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα νησιά που βρίσκονται σε διαδικασία βίαιης αλλοτρίωσης λόγω υπερτουρισμού.

Αν δεν αντέξουν, θα χαθεί μια αχτίδα ανθρωπιάς που είναι σπάνια και πολύτιμη σε ένα κοινοτικό περιβάλλον τόσο σκληρό όσο τα βράχια που οριοθετούν το νησί.

Οι ίδιοι περιγράφουν ως εξής το έργο τους:

Η δράση μας αγγίζει τέσσερις βασικούς πυλώνες

Παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους έχουν ανάγκη

Εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών

Πολιτιστικές δράσεις για την τοπική κοινωνία

Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του νησιού

Έχει πραγματοποιηθεί παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών στα σχολεία του νησιού, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές

Σε κάθε έναρξη τουριστικής σεζόν πραγματοποιούν παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών σε τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία του νησιού

17 άτομα του Συλλόγου έχουν πιστοποιηθεί στο PREHOSPITAL TRAUMA CARE COURSE καθώς και στο STOP THE BLEED

Κάθε χρόνο μεγαλώνουν οι δυνατότητες τους.

«Μετά από κόπο και πολύ αγάπη, καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε σε επείγοντα περιστατικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Παράλληλα, διαθέτουμε ένα δεύτερο όχημα τύπου <4*4> για την υποστήριξη των αναγκών της ομάδας, και την πρόσβαση σε δύσβατα μέρη, αλλά και ένα ηλεκτροκίνητο μικρό όχημα, που χάρη στη μορφολογία του νησιού μας δίνει τη δυνατότητα να φτάνουμε πιο άμεσα στα περιστατικά και να κάνουμε γρήγορη εκτίμηση».

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τριαντάφυλλος

Αντιπρόεδρος: Ζαχαρω Σγαρδέλη

Ταμίας: Γρηγόρης Μαριάνος

Γραμματέας: Δέσποινα Παυλάκη

Μέλος: Ιωάννης Κορκίδης

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνική δράση. Οι δύο τελευταίες δράσεις είχαν σχέση με την πληγείσα περιοχή της Καρδίτσας και συγκεκριμένα την αποστολή βοήθειας σε είδη κλινοστρωμνής (σεντόνια, μαξιλάρια , πετσέτες – όλα καινούρια).

• Επιπλέον, διαθέτουν ένα όχημα γενικής χρήσης (FORD RANGER 2,2 4X4), το οποίο αποκτήθηκε από δωρεά) πλήρως εξοπλισμένο και άμεσα διαθέσιμο να συνδράμει οποιαδήποτε τοπική Αρχή, όταν ζητηθεί.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αντιπάρου και την Κ.Ε.Δ.Α έχουν τοποθετήσει 9 απινιδωτές σε διάφορα σημεία του νησιού.

«Η επιτυχία κάθε επιχείρησης διάσωσης είναι η ανταμοιβή μας», λένε θυμίζοντας ότι ο σύλλογος βασίζεται στην οικονομική υποστήριξη των μελών του υπό τη μορφή της ετήσιας συνδρομής και στις χορηγίες ευαισθητοποιημένων πολιτών και εταιρειών.

Στις 25 Αυγούστου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγούδησε στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Αντιπάρου, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Διασωστών Αντιπάρου.

{https://www.instagram.com/reel/DN0IiYzUFKn/?utm_source=ig_web_copy_link}