Τρεις νεκροί σε παραλίες στην Θάσο, την Κέρκυρα και τους Λειψούς

Δύο Τούρκοι και ένας Γερμανός έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Κέρκυρας, της Θάσου και των Λειψών την Τρίτη.

Το πρωί ένας 68χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Αστρακερής στην Κέρκυρα. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το μεσημέρι, ένας 81χρονος Τούρκος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Πλατύς Γυαλός των Λειψών. Ιδιώτης γιατρός του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Λειψών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αργότερα, το απόγευμα, ένας 86χρονος Τούρκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Λιμανάκι, στη Θάσο. Ναυαγοσώστης και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε εκεί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αρμόδια Λιμεναρχεία που διενεργούν προανάκριση παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής και στις τρεις περιπτώσεις.