Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τρεις νεκροί σε παραλίες στην Θάσο, την Κέρκυρα και τους Λειψούς

Τρεις νεκροί σε παραλίες στην Θάσο, την Κέρκυρα και τους Λειψούς Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Δύο Τούρκοι και ένας Γερμανός έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Κέρκυρας, της Θάσου και των Λειψών την Τρίτη.

Το πρωί ένας 68χρονος Γερμανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Αστρακερής στην Κέρκυρα. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το μεσημέρι, ένας 81χρονος Τούρκος ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Πλατύς Γυαλός των Λειψών. Ιδιώτης γιατρός του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Λειψών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αργότερα, το απόγευμα, ένας 86χρονος Τούρκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Λιμανάκι, στη Θάσο. Ναυαγοσώστης και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε εκεί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αρμόδια Λιμεναρχεία που διενεργούν προανάκριση παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής και στις τρεις περιπτώσεις.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Ισραήλ: Η στιγμή της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα με 6 νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες

Διεθνή
Αυστραλία: Συμμορία μασκοφόρων με μαχαίρια σκότωσε δύο εφήβους

Αυστραλία: Συμμορία μασκοφόρων με μαχαίρια σκότωσε δύο εφήβους

Διεθνή
«Θαύμα» στα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: 3χρονος ανασύρθηκε ζωντανός

«Θαύμα» στα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: 3χρονος ανασύρθηκε ζωντανός

Διεθνή
ΕΛ.ΑΣ. για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας

ΕΛ.ΑΣ. για Νέο Κόσμο: Ζευγάρι οι δύο νεκροί, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογειακής βίας

Ελλάδα

NETWORK

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr