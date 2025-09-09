Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ο πιο θερμός που καταγράφηκε στη Γη

eurokinissi eurokinissi
Η Ισπανία υπέστη κύμα ζέστης άνευ προηγουμένου, που διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους.

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που καταγράφτηκε ποτέ στη Γη, καθώς καταγράφτηκαν μεταξύ άλλων καύσωνες στη δυτική Ευρώπη και στην Ασία, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής Copernicus.

Όπως ακριβώς και ο Ιούλιος του 2025, «ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός Αύγουστος παγκοσμίως» στα χρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Κοπέρνικος.

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης και των ωκεανών ήταν κατά 1,29° Κελσίου υψηλότερη από αυτή της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900). Ο θερμότερος και ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος που καταγράφτηκαν ποτέ είναι αυτοί του 2023 και του 2024 αντίστοιχα.

Στην αρχή κάθε μήνα, ο Κοπέρνικος δημοσιοποιεί δεδομένα για τον προηγούμενο για το σύνολο του πλανήτη, χάρη σε ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους, επίγειες παρατηρήσεις και κλιματικά μοντέλα. Τα δεδομένα του, που καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια, επιτρέπουν κάθε μήνα να εξάγονται συμπεράσματα για τις τάσεις όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Τη θερινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες – της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας... – είχαν ήδη ανακοινώσει πως οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού του 2025 καταγράφτηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μετρήθηκαν ποτέ.

«Στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ο μήνας έφερε το τρίτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού, που συνοδεύτηκε από εξαιρετικές δασικές πυρκαγιές», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες του ευρωπαϊκού κέντρου που διαχειρίζεται την υπηρεσία Κοπέρνικος.

«Με τους ωκεανούς του κόσμου να παραμένουν ασυνήθιστα θερμοί, τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν όχι μόνο πόσο επείγουσα είναι η μείωση των εκπομπών (σ.σ. αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αλλά και την κρίσιμη ανάγκη να προσαρμοστούμε στα ολοένα πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο «η Δυτική Ευρώπη γνώρισε θερμοκρασίες ατμόσφαιρας υψηλότερες του μέσου όρου. Η Ιβηρική χερσόνησος και η νοτιοδυτική Γαλλία επλήγησαν ιδιαίτερα από κύματα ζέστης», σημειώνει το κέντρο Κοπέρνικος.

Η Ισπανία υπέστη κύμα ζέστης άνευ προηγουμένου, που διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε πάνω από 1.100 θανάτους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ινστιτούτου υγείας Carlos III. Στη Γαλλία, καταγράφτηκαν ιστορικά υψηλά ρεκόρ θερμοκρασιών την 11η Αυγούστου σε πόλεις όπως οι Μπορντό (41,6° Κελσίου), Μπερζεράκ (42,1° Κελσίου) και Ανγκουλέμ (42,3° Κελσίου), σύμφωνα με τη γαλλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Εκτός Ευρώπης, οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά μέσο όρο στη βόρεια Σιβηρία, σε τομείς της Ανταρκτικής, στην Κίνα, στην κορεατική χερσόνησο, στην Ιαπωνία και στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η υπηρεσία Κοπέρνικος.

Τους τρεις τελευταίους μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος), ήταν το βόρειο ημισφαίριο αυτό που γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση των θερμοκρασιών σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, ενώ «οι ανωμαλίες», οι θερμοκρασίες που ήταν πιο «αισθητά πάνω από τον μέσο όρο καταγράφτηκαν στην Ασία», πρόσθεσε το κέντρο.

Ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα παραμένει ο Ιούλιος του 2023. Ο πιο ψυχρός ήταν αυτός με τον οποίο άρχισαν οι καταγραφές του παρατηρητηρίου Κοπέρνικος, ο Ιανουάριος του 1940.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Ζιακόπουλος: Με ομπρέλα και κοντομάνικα ο καιρός της εβδομάδας- Πού θα βρέξει

Ζιακόπουλος: Με ομπρέλα και κοντομάνικα ο καιρός της εβδομάδας- Πού θα βρέξει

Ελλάδα
Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα
Κίνα: Το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1961

Κίνα: Το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1961

Διεθνή
Ρεκόρ ζέστης σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία: Το φετινό καλοκαίρι το πιο θερμό που καταγράφηκε ποτέ

Ρεκόρ ζέστης σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία: Το φετινό καλοκαίρι το πιο θερμό που καταγράφηκε ποτέ

Διεθνή

NETWORK

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

Πότε θα αρχίσει να περπατάει το μωρό σας;

healthstat.gr
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ: Προτεραιότητα η Προστασία του Καταναλωτή

ienergeia.gr
Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

healthstat.gr
Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

Το νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ παρουσιάστηκε για 1η φορά στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

7 διατροφικές ελλείψεις που είναι εξαιρετικά συχνές

healthstat.gr
Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

Στο Gastech Forum του Μιλάνο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου

ienergeia.gr

Γιάννης Τριήρης: Στη Δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην … Ελλάδα

ienergeia.gr
Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr