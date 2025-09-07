Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας - Εξαπλώνεται ραγδαία η ευλογιά στα αιγοπρόβατα

Τι καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζει η χώρα μας με τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία βάζει σε κίνδυνο την αγροτική παραγωγή.

«Οι ταχύτατοι ρυθμοί της εξάπλωσης της ευλογιάς σε συνδυασμό με τις επικίνδυνες καθυστερήσεις στη θανάτωση των μολυσμένων ζώων, λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών, φέρνει σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους», σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Δραματική είναι η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους στη Θράκη ενώ Καμπανάκι χτυπούν οι ειδικοί για τα ελληνικά προϊόντα, που εξάγονται, όπως η φέτα.