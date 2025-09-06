Έκλεισε ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Για τη συγκέντρωση που θα γίνει στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα έκλεισε στις 4 σήμερα το απόγευμα (6/9) και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Το κλείσιμο του σταθμού μετρό στο Σύνταγμα γίνεται εξαιτίας της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 το απόγευμα για το δυστύχημα στα Τέμπη, σε κάλεσμα που έχει απευθύνει η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως γράφει στην ανάρτησή της, «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαιωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη! Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο... Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα», ζητώντας να «βγούμε στους δρόμους χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».

Στην Αθήνα, συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 του Σαββάτου, στο Σύνταγμα ενώ στις 19:30 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.