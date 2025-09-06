Games
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και ΚΥΑΔΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν ευάλωτους πολίτες

Έως 21 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης στην είσοδο των συναυλιών. Μουσική και αλληλεγγύη ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης της Μουσικής Τεχνόπολης, έως τις 21 Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής καθαριότητας, στην κεντρική είσοδο των συναυλιών της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Τα είδη αυτά θα δοθούν στις ωφελούμενες ευάλωτες οικογένειες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε: «Η μουσική μας ενώνει, η αλληλεγγύη μας δυναμώνει. Τον Σεπτέμβριο δεν πάμε στη Μουσική Τεχνόπολη μόνο για τις συναυλίες. Πάμε και για να δώσουμε τον ρυθμό της ανθρωπιάς και της προσφοράς. Στηρίζουμε το έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α.. Προσφέρουμε βασικά αγαθά σε περισσότερες από 3.500 οικογένειες, που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η πόλη μας τραγουδά πιο δυνατά όταν νοιάζεται. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι αυτής της «μελωδίας».
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Νίκος Πατρινός, ανέφερε: «Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων καλεί το κοινό να μετατρέψει τη χαρά της συναυλίας σε μια πράξη αλληλεγγύης. Θέλουμε να δώσουμε στους επισκέπτες μας την ευκαιρία να στηρίξουν το πολύτιμο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία μπορούν να συνδεθούν με την αλληλεγγύη και την καθημερινή φροντίδα προς τους συνανθρώπους μας».

Με κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσότητας και χρηματικής αξίας, οι επισκέπτες ενισχύουν τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων από 3.500 οικογενειών, ενώ προσφέρει κι επιπλέον υποστήριξη μέσα από κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις ένταξης.

Η πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., Μίνα Φούντζουλα, τόνισε: «Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, προτάσσει σταθερά τις αξίες της αλληλοβοήθειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Μέσα από τη σύμπραξή μας με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ευελπιστούμε στην παρακίνηση των συμπολιτών μας, για τον ευγενή σκοπό της έμπρακτης αρωγής κάθε συνανθρώπου μας που το έχει ανάγκη».

Η σύμπραξη Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και Κ.Υ.Α.Δ.Α. ενισχύει τις δράσεις αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός κοινωνικής συνοχής και στήριξης.

