Σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί στη Ρόδο

Σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί στη Ρόδο Φωτογραφία: Eurokinissi
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και με ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί.

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, με δεκάδες μετανάστες να καταφτάνουν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

Η φουσκωτή λέμβος, στην οποία επέβαιναν 65 μετανάστες, εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκε στην Καραβέ.

Θυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.

Δύο νεκροί στη Ρόδο

Δύο σοροί, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 ακόμη μετανάστες σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.

