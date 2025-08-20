Αττική: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την τουρκική μαφία - 6 συλλήψεις

Οι συλληφθένετες είναι όλοι Τούρκοι υπήκοοι, που κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Σε ξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Οι Τούρκοι υπήκοοι είναι κάτοικοι Ελλάδας. Η συγεκκριμένη επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες στην Αττική και όπως έγινε γνωστό μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, όλοι υπήκοοι Τουρκίας που κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.



Η σημερινή επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος της είναι η εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.