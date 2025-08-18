Games
Εκτός ελέγχου η φωτιά στον Τύρναβο

Εκτός ελέγχου η φωτιά στον Τύρναβο Φωτογραφία: forecast weather greece/Argiris Milinis
Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Αμύγδαλο Τυρνάβου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid026ntaitqgLLkEph8NwrnH2uEcTP9QZnFb35qCWdCEiy9Gkyzj9tsnry7HygBFpctEl}

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1427371158482575}

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Δήμος Πατρέων κατά κυβέρνησης: Εξαγγελίες πρόκληση που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο

Έδωσαν «χέρια» Δήμος Παγγαίου και Πυρομετεωρολογική Ομάδα «Flame»

Φωτιά τώρα σε Μεγαλόπολη και Φιλιάτες - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Οι 3 τροφές που ρίχνουν το σάκχαρο άμεσα

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Για ποιο λόγο δεν πρέπει ποτέ να φιλάτε ένα μωρό στο στόμα

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να φοράτε σουτιέν

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

