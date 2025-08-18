Τυράσκη: Έρχονται καταιγίδες και στην Αττική

Αλλαγή του καιρού περιμένουμε από σήμερα με βροχές και καταιγίδες.

Οι μεσημεριανές καταιγίδες σε ηπειρωτικές κυρίως ορεινές περιοχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Από την Τετάρτη βαθμιαία εξασθενεί η αστάθεια και από την Πέμπτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή τοπικά θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς. Ωστόσο αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί, στα πελάγη έως 4 με 5 και στο Καστελόριζο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στα δυτικά και βόρεια (προς Πάρνηθα, Βίλια κτλ). Το μεγαλύτερο μέρος του νομού δεν θα επηρεαστεί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η Τρίτη θα είναι ακόμη μία ημέρα με αστάθεια καθώς μέσα στη μέρα και κοντά στο μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στις ορεινές περιοχές και στα ανατολικά ηπειρωτικά της χώρας. Αύριο Τρίτη, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλωθεί καταιγίδα στην Αττική κυρίως τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Την Τετάρτη αρχίζει να περιορίζεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Την Πέμπτη περιμένουμε βελτίωση του καιρού, ενώ αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίιου.

Πηγαίνοντας προς Παρασκευή - Σάββατο περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα θυμηθούμε οτι είναι καλοκαίρι ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φθάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα γυρίσουν πάλι οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς και θα έρθουν πιο δροσερές αέριες μάζες από τα δυτικά όπου θα πέσει και η θερμοκρασία.

Την Κυριακή θα επιστρέψουμε στα επίπεδα των 36 βαθμών Κελσίου και μετά θα ακολουθήσει μία εβδομάδα όπου φαίνεται οτι θα έχουμε ισχυρό μελτέμι.