Φωτιά στην Ανάβυσσο: Καταγγελία για εμπρησμό - Εντοπίστηκε γκαζάκι

Φωτιά στην Ανάβυσσο: Καταγγελία για εμπρησμό - Εντοπίστηκε γκαζάκι
Όσα κατήγγειλε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού. «Υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο».

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Η φωτιά που καίει από χθες στην νοτιοανατολική Αττική αφήνει πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές, ενώ δύο νέα μέτωπα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η φωτιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου. Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι. Επίσης, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιορίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον υπολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αν και δεν διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.

