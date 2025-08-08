Τι αλλάζει στην απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία

Σημαντική τομή αποτελεί η διατήρηση της απαλλαγής για οικογενειακούς λόγους ακόμη κι αν οι συνθήκες που την προκάλεσαν μεταβληθούν στο μέλλον, καθώς και η εξειδίκευση των διαδικασιών απαλλαγής για λόγους υγείας ή αναπηρίας, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία γνωμάτευσης ή αίτησης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη, με την οποία τροποποιείται η ρύθμιση του 2006 για ορισμένα στρατολογικά θέματα, εισάγοντας νέες διαδικασίες και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τη θητεία.

Οι αλλαγές καθορίζουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την υποβολή δικαιολογητικών, δίνοντας στους στρατεύσιμους τη δυνατότητα να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα μετά την έκδοση της πρόσκλησης και έως την ημερομηνία κατάταξης, ενώ όσοι ήδη υπηρετούν μπορούν να απολυθούν μόλις εγκριθεί η απαλλαγή τους. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών από ανυπότακτους ή λιποτάκτες μετά τη λήξη της ανυποταξίας ή λιποταξίας.

Σημαντική τομή αποτελεί η διατήρηση της απαλλαγής για οικογενειακούς λόγους ακόμη κι αν οι συνθήκες που την προκάλεσαν μεταβληθούν στο μέλλον, καθώς και η εξειδίκευση των διαδικασιών απαλλαγής για λόγους υγείας ή αναπηρίας, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία γνωμάτευσης ή αίτησης. Θεσπίζεται η δυνατότητα παραίτησης από την απαλλαγή και εθελοντικής εκπλήρωσης της θητείας, ενώ για τους μοναχούς και δόκιμους μοναχούς ενισχύονται οι έλεγχοι με υποχρέωση επικυρωμένων βεβαιώσεων και επανεξέταση της ιδιότητας ανά διετία.

Νέα κριτήρια τίθενται για γονείς με αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια, απαιτώντας τελεσίδικη δικαστική απόφαση και υπεύθυνη δήλωση για τη μη μεταβολή της κατάστασης, ενώ προστίθεται κατηγορία απαλλαγής για πατέρα ενήλικου άγαμου τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% εφ’ όρου ζωής, εφόσον έχει την πλήρη επιμέλεια.

Παραδείγματα

Ένας στρατεύσιμος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου παιδιού με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μπορεί πλέον να καταθέσει τα δικαιολογητικά του μόλις εκδοθεί η πρόσκληση της κλάσης του και να εξαιρεθεί από τη θητεία πριν την ημερομηνία κατάταξης, χωρίς να περιμένει να παρουσιαστεί στη μονάδα.

Άτομο με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% μπορεί να απαλλαγεί από τη στράτευση με την υποβολή αίτησης, με την ισχύ της απαλλαγής να ξεκινά από την ημερομηνία κατάθεσης και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση προστασία.

Μοναχός Αγίου Όρους μπορεί να λάβει απαλλαγή με την κατάθεση επικυρωμένης βεβαίωσης από την Ιερά Επιστασία, ωστόσο πλέον η Στρατολογική Υπηρεσία θα ελέγχει κάθε δύο χρόνια, μέσω της Μονής, ότι εξακολουθεί να μονάζει για να διατηρήσει το δικαίωμα απαλλαγής.