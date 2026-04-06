Τί προσφέρει και ποιά τα οφέλη για τους ασθενείς.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών του, το Metropolitan Hospital διαθέτει πλέον το προηγμένο ρομποτικό σύστημα SkyWalker για ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου.

Η ενσωμάτωση της ρομποτικής τεχνολογίας στην ορθοπαιδική χειρουργική σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ακρίβεια, την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς.

Το σύστημα SkyWalker χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία σύγχρονη αρθροπλαστική γόνατος που υιοθετεί την πρωτοποριακή φιλοσοφία Medial Pivot, προσφέροντας πιο φυσιολογική κινηματική και σταθερότητα που προσεγγίζει τη φυσική λειτουργία του γόνατος.

Τι προσφέρει το σύστημα SkyWalker

Το SkyWalker αποτελεί μια προηγμένη ρομποτική πλατφόρμα που επιτρέπει:

Τρισδιάστατο προεγχειρητικό σχεδιασμό

Καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των προθετικών υλικών

Βέλτιστη ισορροπία της άρθρωσης και πιο φυσική κίνηση

Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει τον χειρουργό, ενισχύοντας την εμπειρία και την κλινική του κρίση με δεδομένα υψηλής ακρίβειας.

Οφέλη για τους ασθενείς:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Μεγαλύτερη χειρουργική ακρίβεια

Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο

Ταχύτερη κινητοποίηση

Σύντομη νοσηλεία (συχνά 24–48 ώρες)

Μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών και επανεπεμβάσεων

Δέσμευση στην καινοτομία και την ποιότητα

Η επένδυση στο σύστημα SkyWalker εντάσσεται στη στρατηγική του Metropolitan Hospital για συνεχή εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και παροχή υψηλού επιπέδου ορθοπαιδικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι η προσφορά στους ασθενείς σύγχρονων, ασφαλών και αποτελεσματικών λύσεων, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.