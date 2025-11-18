Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Το fund EOS Hellenic Renaissance Fund («EHRF») ήρθε σε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στην εταιρία Med Frigo Group στον Όμιλο OB Streem.

To EHRF επένδυσε €10εκ. στην Med Frigo τον Ιούλιο του 2023 με συνεπενδυτές το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, την Pyletech Limited και τον κ. Αντώνη Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέλαβε και CEO. Η εταιρία αναπτύχθηκε σημαντικά μεταξύ 2023-2025, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας το μερίδιό της στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενδυναμώνοντας την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης της εγκατάστασης της στην Ηγουμενίτσα. Τέλος, οι μέτοχοί έδωσαν έμφαση στην αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας και στην ανάπτυξη του προσωπικού της.

Η εξαγορά της εταιρίας από τον Όμιλο OB Streem, έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει την ορθότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Med Frigo, ενώ η συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες του Ομίλου OB Streem επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

“Η συμφωνία για την πλήρη εξαγορά της Med Frigo από τον Όμιλο OB Streem μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς εξασφαλίζει σημαντικές υπεραξίες στους επενδυτές μας και ένα λαμπρό μέλλον στην ίδια την εταιρία με την υποστήριξη του Ομίλου.

Ευχαριστούμε την Elikonos, την Pyletech Limited και τον CEO κ. Αντώνη Μαυριδόγλου για την συνεχή υποστήριξη στο όραμα που θέσαμε ως μέτοχοι, την αγαστή και πολύ εποικοδομητική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας πώλησης στον Όμιλο OB Streem.”